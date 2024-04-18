70 000 литров топлива передала сеть ОККО для критической инфраструктуры Харьковщины

70 тысяч литров топлива для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области передала местной областной военной администрации сеть ОККО. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сеть автозаправочных комплексов OKKO выделяет 70 тыс. литров топлива для области. Топливо передадут Харьковской областной военной администрации. Оно будет направлено на поддержку бесперебойной работы генераторов на объектах критической инфраструктуры региона. Спасибо OKKO, что так оперативно откликнулись на призыв поддержать Харьков", – отметила Юлия Свириденко.

Первая вице-премьер поблагодарила бизнес, который готов подать руку поддержки, когда это необходимо.

"Россияне обстреливают город и область из всех возможных типов вооружения. С начала года для ударов по Харьковщине применили более 300 управляемых авиабомб. Люди сутками сидят без света. Бизнес либо простаивает, либо работает на генераторах, покупая тоннами топливо. Но Харьков держится. Спасибо всем неравнодушным. Спасибо бизнесу, который готов. Вместе мы сильнее", – подчеркнула она.

С марта Харьковский регион испытывает на себе особо интенсивные обстрелы врага и нехватку электроэнергии, а значительная часть предприятий, поддерживающих жизнеобеспечение области, вынуждена перейти на использование генераторов, что в свою очередь требует постоянного пополнения топливных запасов.

Как сообщалось ранее, ОККО в 2023 году оперативно помогла топливом на 10 миллионов гривен для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, а до этого она предоставила 200 тысяч литров топлива для восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда городов Киевской области – Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки после деокупации.