7 января состоится голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны: что известно о претендентах

Во вторник, 7 января, в 9:00 состоится голосование за членов Общественного антикоррупционного совета. Она создана при Министерстве обороны Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Николаенко. Следует отметить, что она является одним из претендентов на этот пост. Кроме того, на сайте Минобороны можно ознакомиться со всеми правилами голосования и почему это важно.

Николаенко также опубликовала список всех кандидатов, отметив, что его нумерация представляется так, как на сайте Министерства обороны:

1. Нишпорка Елена Ивановна – бухгалтер, предприниматель, эксперт по анализу нормативно-правовых актов, регулирующих финансовую сферу на предмет наличия коррупционных рисков.

2. Соловьев Никита Александрович – общественный деятель и волонтер, экономист, автор курсов по физике, математике и финансовому праву, неоднократно участвовал в разработке законопроектов.

3. Шуба Анастасия Вадимовна – волонтер, юрист, общественная активистка. Член и активная участница РГК НАБУ двух созывов, заместитель председателя ГАР МО первого созыва.

5. Брит Ореста Павловна – военный волонтер с 2014 года, основатель благотворительных организаций "БОН" (Украина, США, Литва), советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в 2022-2024 гг.

7. Гудыменко Юрий Владимирович – ветеран, младший сержант ВСУ в отставке, общественный деятель, соучредитель движения "Демократический Топор" и глава ОО "Украинское объединение "Мрия".

8. Штанков Никита Владимирович – ветеран, общественный активист с опытом в антикоррупционной и правозащитной деятельности, предприниматель. С февраля 2024 – член РГК НАБУ двух созывов и Конкурсной комиссии №1 Бюро.

22. Костецкий Максим Юрьевич – адвокат, волонтер, юридический советник НАКО. Долгое время работал юристом в ОПК и в сфере антикоррупционной политики, имеет значительный опыт судебного представительства и правовых исследований. Председатель ОО "Центр формирования политики".

23. Николаенко Татьяна Владимировна – журналистка издания "Цензор.Нет", член ГАИ МО первого созыва, где работала в комиссии по вопросам коммуникаций, кадровой работы и экспертных обсуждений. Постоянно освещает тему коррупции.

24. Трегуб Елена Николаевна – соучредитель и председатель организации НАКО, борющейся с коррупцией в сферах нацбезопасности. Эксперт по международным санкциям и экспортному контролю с опытом сотрудничества с международными донорами и институциями (ООН, USAID, ЕБРР, Всемирный банк, МВФ), член ГАР МО первого созыва.

31. Бищук Виктор Павлович – журналист, теле- и радиоведущий, ветеран русско-украинской войны.

32. Масюк Виталий Владимирович – экономист, специалист по диджитализации и оптимизации процессов, соучредитель и директор ИТ-компании HBG SYSTEMS. Член ГАР МО первого созыва и заместитель председателя РХК при НСЗУ.

33. Чернов Олег Валерьевич – ветеран, старший сержант в отставке, журналист, соучредитель и главный редактор издания "Форпост.Медиа", медиаменеджер, общественный деятель.

38. Даценко Екатерина Андреевна – журналистка, общественная активистка, работающая с командой над мемориализацией военных. С июня 2024 года – член Совета общественного контроля при НАБУ.

39. Микитюк Антон Сергеевич – юрист, общественный деятель, эксперт по антикоррупционным вопросам и деятельности ОПК. Член и заместитель Председателя Совета общественного контроля при НАБУ двух последних созывов.

40. Прудковских Виктор Вячеславович – работает в сфере международной логистики, член РХК НАБУ четырех созывов. Секретарь ГАР МО первого созыва.

Почему это важно?

В течение следующих двух лет члены Антикоррупционного совета будут помогать оценивать коррупционные риски в Минобороны и способствовать формированию соответствующих антикоррупционных мер.

Именно голоса граждан Украины определят, кто из представленных лиц войдет в состав совета. Потому Минобороны призывает граждан принять участие в голосовании.

Кто может голосовать?

К участию приглашаются все граждане Украины на территории Украины. Аутентификация будет происходить с использованием сервиса BankID или Действие. Подписи.

Учитывая постоянные атаки врага на украинскую ИТ-инфраструктуру, проголосовать можно только с территории Украины.

Каждый участник может проголосовать только один раз. Выбрать можно до 15 представителей из 40 кандидатов.

Предварительное голосование должно было состояться 26 декабря. Впрочем, его перенесли. 30 декабря 2024 года младший сержант ВСУ в отставке и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал, что срыв голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны был вызван не только техническими сбоями, но и хаотической организацией процесса. Несмотря на многочисленные обещания главы Минобороны Рустема Умерова организовать этот процесс еще летом, его отсрочили на полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Юрий Гудыменко заявил, что голосование за состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было фактически сорвано самим министерством.

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