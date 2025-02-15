7 шагов к предоставлению социальных услуг: Фонд Рината Ахметова провел вебинар на тему 'Сиротству – нет!'

Каждая семья, оказавшаяся в тяжелых жизненных обстоятельствах, может обратиться за социальной поддержкой от государства. Следующий этап – "Определение потребностей ребенка и его семьи в социальных услугах". Программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова организовала вебинар на эту тему. Эксперты отмечают: чем качественнее оценка ситуации специалистом – тем больше шансов у семьи выйти из сложного сценария.

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Запись вебинара здесь. Также после просмотра можно получить сертификат слушателя, для этого следует обратиться к специалистам Фонда.

К оценке социальных нужд семьи ведут 7 шагов. Все начинается с целей этой работы и решений, которые будут приниматься по результатам оценки. Обычно специалисты фокусируют внимание в частности на типе случая – простой, сложный, экстренный, и перечне услуг, на которые может претендовать семья.

"Но крайне необходимо при оценке потребностей обращать внимание на сильные стороны и взрослых, и детей. Ведь именно это потенциал, который поможет семье выйти из замкнутого круга", – акцентирует Олеся Билько, начальница отдела повышения профессиональных компетенций работников предоставителей социальных услуг Днепропетровского областного центра социальных служб.

Среди важнейших шагов – налаживание партнерских отношений с ребенком и членами его семьи и специалистами из межведомственной команды.

"Когда мы болеем, врач делает назначение только после дополнительных обследований. Так же происходит и в сфере социальных услуг: нужно четко понимать, какая информация нужна для общей картины и где мы можем ее получить. Возможно, нужно обращаться в учебное заведение. Возможно – в старостат", — объясняет спикер.

Мероприятие, ориентированное на специалистов социальных служб, собрало около 300 слушателей. Следите за анонсами следующих вебинаров Программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.