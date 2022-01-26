Если почитать современных авторов, в СССР семьи были крепче, здоровее и нравственнее, а вкуснейшая докторская колбаса росла прямо на деревьях. Люди склонны идеализировать прошлое, представляя его по фильмам типа "Москва слезам не верит". Вот основные мифы, которые мне удалось обнаружить в сети.

- В СССР главой семьи всегда был мужчина. Сильный, отважный и ответственный, не то, что нынешние. Возможно, это утверждение как-то связано с ранним этапом СССР. Но если говорить о 70-80-х годах, по которым больше всего ностальгируют наши граждане, то кажется совершенно очевидным, что роль капитана семейного корабля в большинстве семей берет на себя именно женщина. Она и работает, и выполняет большую часть домашних обязанностей, и распоряжается деньгами, и воспитывает детей. Вы можете, конечно, возразить, что много работать и быть главой семьи – это не одно и то же. Но в то же время я видела достаточно семей позднесоветского образца, где муж с готовностью выполняет указания жены. А своей задачей считает только одну – приносить зарплату.

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- В СССР не было домохозяек. Это сейчас женщин разбаловали, и они с удовольствием сидят дома, а мужчинам приходится напрягаться. Такое утверждение я встречаю то тут, то здесь, но факты говорят об обратном. Численно, в СССР домохозяек было не меньше, а больше, чем сейчас. Если сделать поправку на военные и послевоенные годы, в СССР могли позволить себе не работать около 10-20% женщин. Сейчас же, насколько я знаю, их только 5-6%. Хотя возмущения по поводу неработающих женщин стало не меньше, а больше.

- В СССР не было нянь и помощниц по хозяйству. Женщины все успевали – не то, что нынешние. Успевали они и на работу ходить, и заготовки крутить, и детей воспитывать. И никаких домработниц и нянь не требовали. Так считают любители волшебной страны "какраньшии". Однако я знаю множество семьей, которые нанимали если не полноценную няню на зарплате, то просили знакомую, соседку, дальнюю родственницу посидеть с детьми за вознаграждение. Те же женщины, у которых не было такой возможности, и которым на свой страх и риск приходилось оставлять детей одних или в круглосуточных яслях, очень удивились бы, услышав, что помощь им была не нужно.

- В СССР не было разводов, все жили долго и счастливо до конца своих дней. В том, что процент разводов из года в год только растет, часто обвиняют современное общество, феминизм и капитализм во всех его проявлениях. Мол, раньше всю жизнь жили в крепкой семье спокойно и счастливо, а сейчас… Однако я хочу напомнить, что формальная статистика разводов не всегда совпадает с истинным положением дел. Достаточно вспомнить упоминаемых в литературе "соломенных вдов", которые были женами лишь формально, а их мужья давно жили с другими женщинами. Некоторые из этих несчастных, кстати, попадали под маховик репрессий вместе с супругами, которых не видели годами, эти описания тоже можно прочитать в различных биографических книгах. Это я не говорю о людях, которые просто тихо разъезжались, поделив между собой квартиру и дачу, например. Или просто становились не супругами, а соседями на общей кухне. Какая разница, оформлен ли развод официально, если по факту он произошел?

- Высокая нравственность граждан была обусловлена их собственными желаниями жить правильно и хорошо. Люди были другими – честнее, вернее, ответственнее, правдивее. Но если бы все это было так, для чего нужно было бы столько инструментов давления на граждан, от профкомов до товарищеских судов? От жесткой цензуры в искусстве до законодательства, усложняющего развод?

Думаю, люди всегда одинаковы. Никого нельзя насильно сделать счастливым и нравственным, моногамным и верным. Можно только создать картинку искусственного благополучия. Улучшить отчетность на бумаге. А потом гордо ее всем демонстрировать, не задумываясь о том, что чувствуют эти люди на самом деле.