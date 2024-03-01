5-летний Павел из Одессы получил современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

В воскресенье, 3 марта, мир отметит Международный день здравоохранения уха и слуха. Фонд Рината Ахметова много лет помогает детям с недостатками слуха полноценно слышать. Один из подопечных проекта "Теперь я слышу" – 5-летний Павел из Одессы.

На то, что у сына не все хорошо со слухом, мама обратила внимание незадолго до полномасштабной войны. Была надежда, что после удаления аденоидов проблема решится. Но после всех обследований выяснилось, что ситуация более сложная.

"О возможности обратиться в Фонд Рината Ахметова мне рассказала подруга, услышавшая объявление по радио. Я позвонила по горячей линии, оставила заявку, передала документы. Потом пришло сообщение, что мы можем получить слуховые аппараты... Я очень благодарна: Фонд подарил моему ребенку шанс слышать мир. И я счастлива, что мой ребенок будет слышать", – рассказывает его мама Кристина.

У Павла двусторонняя смешанная тугоухость 2-3 степени. Это тяжелая потеря слуха, в результате которой человек не слышит слова, объясняет врач-сурдолог Владислав Устянский.

"Мы давно сотрудничаем с Фондом, благодаря чему многие дети могут услышать мир по-новому. Слуховые аппараты компенсируют потерю слуха, и Павел начнет слышать все звуки, которые не слышал раньше. Со временем наладится и его разборчивость произношения", – комментирует врач.

Слухопротезирование обеспечит ребенку возможность общаться и развиваться наравне со сверстниками. Важно и вопрос безопасности, ведь однажды Павел, не слышавший крики мамы, чуть не попал под авто. К тому же мальчику скоро в школу, и благодаря аппаратам адаптация к новой среде пройдет легче.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.