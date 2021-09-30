448 АЗС по стране пренебрегают законодательством и безопасностью окружающих – НАУ

448 АЗС в Украине пренебрегают соблюдением законодательства и создают опасность для окружающих. 24 сентября 2021 Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) проинформировала в официальном обращении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о существующих грубых нарушениях на розничном рынке топлива и предоставила перечень мест розничной торговли топливом, работающих с признаками нарушения действующего законодательства.

Эту информацию НАУ предоставляет Правительству согласно протоколу заседания Кабмина от 03.03.2021 №29 и Меморандуму между Кабмином и НАУ, сообщила пресс-служба.

В обращении говорится, что по результатам последнего мониторинга НАУ 182 АЗС работают без соответствующих лицензий, а 266 АЗС (в основном блочные, контейнерные и модульные) пренебрегают соблюдением законодательства, чем создают опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей инфраструктуры. Однако, по причинам неизвестным ассоциации, часть из этих объектов получила лицензии.

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Такие АЗС не инвестируют в исполнение законодательных требований по строительству, безопасности труда, экологии, санитарных и других норм. Они искажают добросовестную конкуренцию на топливном рынке, приводят к недополучению налогов в Государственный и местные бюджеты.

Учитывая такие результаты мониторинга, Президент Нефтегазовой Ассоциации Неля Привалова отметила: "Мы уверены, что работу по пресечению незаконной деятельности на рынке топлива нужно системно и регулярно продолжать. Нефтегазовая Ассоциация обращается к господину Премьеру с просьбой дать поручение всем уполномоченным органам провести проверки этих объектов розничной торговли топливом на предмет соблюдения действующего законодательства и, по результатам проверок, принять предусмотренные законодательством меры, применить санкции с целью пресечения незаконной деятельности таких объектов".

В Нефтегазовой Ассоциации уверены, что ликвидация нелегального оборота топлива в стране позволит обеспечить равные условия ведения бизнеса, снизить цены для потребителей, будет способствовать развитию отрасли, повышению поступлений в Государственный и местные бюджеты и развитию инфраструктуры населенных пунктов.

Напомним, по поручению Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается стремительное расширение теневого рынка. Нелегальные мини-НПЗ, "серые" АЗС и налоговые "скрутки" ежегодно крадут из бюджета Украины около 20 млрд грн.