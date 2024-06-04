34 дня между жизнью и смертью: в Охматдете спасли 3-летнего ребенка, которому не давали шансов на жизнь

В Охматдете спасли 3-летнюю девочку, которой не давали шансов на жизнь. Более 30 дней ребенок провел в реанимации, из которых 15 под аппаратом ЭКМО.

К спасению девочки было привлечено большое количество врачей. Историю по сути второго рождения маленькой Соломийки рассказали в НДСЧ "Охматдет".

3-летняя Соломийка родилась в Житомирской области и росла совершенно здоровым ребенком. Поэтому, когда 12 апреля у нее поднялась температура, родители не заподозрили серьезной болезни. На следующий день температура продолжила расти, и семья обратилась к местному врачу. Впоследствии девочку положили в отделение интенсивной терапии.

У ребенка бешеными темпами развивалась пневмония, начали отказывать жизненно важные органы и в местной больнице не знали, как ему помочь, а вероятность того, что девочка выживет с каждым часом становилась все меньше.

В поисках спасения родители обратились в столичный Охматдет

"Хотя нам не давали гарантий, что мы сможем доехать до Киева, все равно рискнули ухватиться за последний шанс", – со слезами на глазах рассказала мама Соломийки Людмила.

По словам медиков НДСЛ "Охматдет", к ним ребенок попал в крайне тяжелом состоянии из-за серьезного поражения легких.

Единственным шансом на жизнь для девочки была экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – процедура временного замещения дыхательной или сердечной функции, дающая время на восстановление соответствующих органов у пациента, когда невозможно стабилизировать состояние ни лекарством, ни аппаратам ИВЛ.

Но и здесь возникли сложности, поскольку аппарат ЭКМО уже был занят другим пациентом. Поэтому Охматдет обратился за помощью в Центр детской кардиологии и кардиохирургии и привез оттуда их прибор.

Так, Соломийка попала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, где ее подключили к аппарату ЭКМО.

"Для лечения такого рода пациентов нужно большое количество среднего медицинского персонала и обученных врачей... ЭКМО не лечит, но дает время, чтобы разобраться, что привело к развитию пневмонии и как это вылечить. Но это с колоссальными рисками, мы меняем нормальную физиологию пациента, переворачиваем ее с ног на голову", – объяснил врач-анестезиолог отделения Станислав Школьный.

Даже получая поддержку от аппарата шансы на выживание Соломии были низкие. Девочка была подключена к ЭКМО 15 дней. Все это время команда врачей круглосуточно была рядом, дневала и ночевала возле маленькой пациентки.

"Обычно, когда ты запускаешь такой кейс, ты в больнице почти живешь, 24/7 на телефоне, всегда должен быть в зоне досягаемости в случае если нужно подъехать. На этот раз параллельно у нас находились два пациента, то есть работа умножается на два ", – поделился Станислав Школьный.

Ситуация осложнилась тем, что на фоне инфекционно-токсического шока у ребенка развилось острое поражение почек и печени.

Поэтому в мультидисциплинарную команду врачей присоединились специалисты отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций и около двух недель проводили процедуры в комплексе с ЭКМО, восстановив функции поврежденных органов. Важную роль в этом сыграл и аппарат диализа, подаренный больнице благотворительным фондом Good donations.

Об этом рассказал Александр Урин, заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета.

"Мы привлекли огромное количество людей для спасения одного человека. Чем сложнее случай, тем больше людей привлечено – это и отличает интенсивную терапию и ЭКМО от обычной терапии. В этом случае петля коммуникации прошлась по всей Европе. Часть расходных материалов передана профессором Шульжинским из Польши, некоторые привезенные из стажировки в Каролинском госпитале в Швеции - "ECMO Karolinska" (привет доктор Фальк!), а доктор Гудзенко из-за океана в солнечной Калифорнии имел вдохновение и терпение по телефону коммуникировать и стратегировать вместе со мной", – рассказал Андрей Высоцкий, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Девочка 34 дня пребывала в реанимации.

Сегодня легкие Соломийки полностью восстановлены. Ее тело и мозг также отлично отреагировали на лечение, девочка уже почти полностью восстановилась. Она играет любимыми игрушками и мило улыбается на камеру, словно и не было того тяжелого месяца между жизнью и смертью.

"Сейчас мы можем смело сказать, что наш ребенок вполне здоров и такой, как был до болезни. Мы хотим выразить огромную благодарность всему коллективу отделения интенсивной терапии. Когда нам не давали шансов на выздоровление, они совершили чудо, и наш ребенок теперь может продолжать свою жизнь дальше. Мы хотим, чтобы как можно больше деток могли спасти с помощью аппарата ЭКМО, узнав о нашем примере", – говорит счастливая мать девочки Людмила.