'24 февраля я видел горящее небо': автор трезубца на 'Родине-матери' рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В ноябре Украина пересекает тысячу дней после начала полномасштабного вторжения. К этой дате Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова создал спецпроект "1000 дней. Тысячи историй". В нем – 20 знаковых событий войны. Знакомим вас с героями этого проекта.

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Алексей Пергаменщик, автор трезубца на монументе "Родине-матери", рассказывает о своем 24 февраля. Его история одна из тысяч. Больше историй по ссылке.

Скульптор живет в одном из самых высоких мест Киева. Следовательно, начало вторжения он видел объемно – на 360 градусов со стометровой высоты:

"В 4 утра мне не спалось, я услышал какой-то грохот, оделся и поднялся на крышу. Небо вспыхивало со всех сторон. Был туман, но я сразу понял масштаб происходящего", – вспоминает Алексей.

Уже в 5 утра он с семьей был на заправке. Рядом сбили российский истребитель, и детонация после его падения была очень сильной.

"Все боялись, что сейчас разразятся баллоны с газом", – рассказывает Алексей.

В настоящее время художник создает макеты техники, дезориентирующие вражескую артиллерию. Занимается благотворительностью. Готовит барельеф, на котором изображена Бучанская трагедия.

"Надо, чтобы наши потомки не забывали об этой войне никогда. И чтобы у нас были наши символы Победы и противостояние с врагом", – подчеркивает скульптор.

История Алексея – по ссылке.

В коллекции Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже более 120 тысяч историй о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.