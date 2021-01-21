21.01.2021: что означает магическая дата и как себя вести

Четверг, 21 января 2021 года, считается особенной датой из-за сочетания в ней трех цифр: 0, 1 и 2.

По мнению нумерологов, числа и их комбинации могут иметь огромное значение в нашей жизни. Что, с их точки зрения, значит день 21.01.2021, рассказывает OBOZREVATEL.

Цифра "0" в нумерологии считается сакральной, символизирующей первоисточник всех чисел и бесконечность – благодаря форме круга. Присутствие нуля в дате наделяет ее сильной энергетикой, которая может содействовать как созданию нового, так и разрушению. Поэтому 21 января 2021 года рекомендуется использовать для реализации потенциала, в то же время стараясь предотвращать негативные эмоции и конфликты.

"1", как и ноль, считается символом начала. Если единица присутствует в дате, это может означать наступление перемен. Поэтому 21.01.2021 – идеальный день для любых начинаний. При этом важно помнить, что "один" может также знаменовать единоличность и эгоизм.

Цифра "2" символизирует равновесие и взаимодействие, поэтому она отчасти сглаживает негативную сторону единицы. Двойка может поспособствовать улучшению отношений и выбору удачных вариантов сотрудничества, но при этом ее могут характеризовать сомнения и неуверенность.

На особенную дату обратили внимание многие пары, назначив свадьбу на 21 января. Союзы, заключенные в этот день, по мнению нумерологов, могут оказаться благополучными и заряженными особой энергетикой нуля. А единица поможет побороть сомнения, связанные с двойкой.

Денежные дела 21.01.2021 могут быть неудачными из-за энергетики нерешительности цифры "2". Поэтому стоит проявлять особую бдительность и при возможности перенести операции с капиталом на другой день, чтобы не потратить средства впустую.

В то же время "магическая" дата может обозначать неожиданное получение прибыли: возвращение долга или, например, денежная премия.

Как сообщал OBOZREVATEL, со дня инаугурации президента США Джо Байдена начался 10-дневный период так называемых палиндромных дат в формате м-дд-гг, распространенном в США.