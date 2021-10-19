20 октября: какой праздник, что нельзя делать на Сергия Печерского, народные приметы, именины

В среду, 20 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Сергия Послушливого Печерского. В народе этот день считают началом зимы и уже не ждут теплых дней.

Свои именины празднуют Леонтий, Демьян, Сергей, Иосиф, Марк, Юлиан, Николай а также Аделина, Алина, Пелагея. В этот день хозяйкам запрещалось работать с тестом – верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье самой хозяйке и всему семейству. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

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Сергий Печерский жил в 13 веке и продемонстрировал необычайную силу веры, полностью отрекшись от собственной воли и желаний, следуя велению настоятеля своего храма. Именно это стало причиной того, что преподобного стали называть Послушливым.

На Руси считали, что с этого дня начинается зима. Также ожидали на Сергия и сильных морозов. Знающие люди примечали, если снег пойдет, когда деревья еще не сбросили листву, приход зимы не будет скорым.

В старину в этот день хозяева кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что в этом случае животные – от лошади и коровы до кота и собаки – не будут болеть и будут приносить больше пользы.

В этот день не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Считается, что вместе с презентами дарующим могут быть переданы болезни и неудачи. Также в этот день запрещалось сетовать на жизнь.

Предки не рекомендовали в этот день ходить только в старых вещах, а предлагали надеть на себя что-то новое. Считалось, что это может привлечь удачу.

Еще они предостерегали от крупных покупок. В древности люди верили, что купленная в этот день дорогостоящая вещь не принесет пользы.

С этого дня начиналась зима

Значение имело то, на сколько солнечный этот день. Если на улице была славная погода, то это означало, что тепло продержится еще три недели

Если на землю падал снег, а с деревьев еще не все листья облетели, считалось, что зима будет поздней

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