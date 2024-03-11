'20 дней в Мариуполе': истории героев оскароносного фильма в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Поздравляем с победой команду, которая, рискуя жизнью, снимала преступления России и заставила мир увидеть их. Это Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко.

В основе картины – события в Марии в марте 2022 года. Смотрите истории медиков, спасавших людей во время блокады Мариуполя и ставших героями этой картины в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Вы найдете эту коллекцию здесь.

Один из авторов оскароносного фильма Евгений Малолетка также доверил свою историю Музею "Голоса Мирных". Смотрите ее здесь.

Мстислав Чернов начал свою речь с признания: "Наверное, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет: я хотел бы никогда не снимать этот фильм. Я бы обменял все на то, чтобы Россия никогда не вторглась в Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч украинских сограждан. Но я не могу изменить историю. Я не могу изменить прошлое. Но мы можем изменить историю, сделать так, чтобы правда победила. И люди Мариуполя и другие, отдавшие свою жизнь, никогда не будут забыты".

Премьера картины "20 дней в Мариуполе" состоялась в 2023 году. Мариупольцы, пережившие осаду своего города и видевшие этот фильм, признаются: после него хочется долго молчать.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.