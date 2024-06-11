17-летняя девушка из Чернигова после ранения прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

17-летняя Виктория из Чернигова находилась в общежитии и собиралась на лекции, когда враг в очередной раз жестоко обстрелял город. В результате двух взрывов девушка получила серьезные травмы, оказавшие значительное влияние на ее здоровье и психоэмоциональное состояние. Недавно Виктория прошла курс физической и психологической реабилитации в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Физически чувствую себя гораздо лучше! Я могу бегать, прыгать, а раньше – где-то быстрее пройду и кружилась голова. Здесь оказывают очень хорошую помощь. И морально, когда тебя люди поддерживают, встречают с ухмылкой, это тоже помогает. Я очень благодарна", – передает Виктория.

Ее мама Юлия в тот день была на работе. Узнав о прилете, сразу позвонила дочери, но та долго была не на связи. Когда Вика перезвонила, она не хотела признаваться о своем настоящем состоянии: мол, просто испугалась. Юлия узнала, что дочь повезли в больницу и поехала за ней.

"Медсестра посоветовала нам обратиться в Фонд Рината Ахметова. Когда дочери стало легче, я позвонила по телефону. Нам предложили путевку. Она очень обрадовалась. Большое спасибо за помощь в беде таким людям, как мы", – не сдерживая слез, говорит Юлия.

Виктория постепенно восстанавливается. Она имеет много планов на жизнь, мечтает учиться и работать, помогать людям. Больше всего мама и дочь верят в победу. Свою историю Вика завершает словами: "Слава Украине!"

В рамках программы Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).