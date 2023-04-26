'15 часов ехала тяжелая техника': киевляне рассказали об оккупации ЧАЭС россиянами. Видео

Российская армия в 2022 году на 36 дней оккупировала зону отчуждения ЧАЭС. Она угрожала миру новой ядерной катастрофой. К счастью, трагедии удалось избежать. Теперь очевидцы рассказали, как проходила оккупация и вспомнили, что тяжелая техника безостановочно ехала в течение 15 часов.

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Эксклюзивные кадры к 37-й годовщине Чернобыльской трагедии, 26 апреля, опубликовал проект "Украинский Свидетель". В нем работники зоны отчуждения поделились первыми эмоциями после освобождения от оккупантов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данный материал был снят в начале апреля прошлого года – сразу, как только российскую армию выгнали из Киевщины. Сотрудники ЧАЭС даже под дулами автоматов военных преступников РФ – продолжали выполнять свои обязанности.

"Во время своего "хозяйствования" русские солдаты грабили близлежащие деревни, вывозя из домов все, что только можно: холодильники, стулья и даже ковры. Первые несколько дней, как рассказали здешние, оккупанты чувствовали себя самоуверенно. Солдаты рыскали повсюду и искали бывших участников АТО: прямо на дороге раздевали до нижнего белья, проверяли татуировки, шрамы и следы от бронежилетов на плечах", – говорится в сообщении.

"Самолеты, которые заходили в украинское воздушное пространство со стороны Беларуси пускали ракеты, которые потом долетали в Киев. Сразу разворачивались и летели назад. А жительница одного из соседних сел рассказала, что тяжелая техника россиян непрерывно ехала мимо ее дома в течение пятнадцати часов", – рассказал местный егерь Василий.

Войска РФ добрались и до Страхолесья. Это село недалеко от Чернобыля. Населенный пункт более или менее уцелел во время оккупации, поскольку расположен немного в стороне от дороги, по которой оккупанты шли на столицу.

"Но мародеры добрались и сюда. Стояла новая техника, на которую еще даже документы не получили. В Чернобыле нет ни одного здания, которое бы они не ограбили. Они украли даже загрязненные радиацией КРАЗа. После русских солдат с обочины исчезли дорожные знаки, а с дороги – свежая разметка", – сказал местный житель Владимир.

Оккупанты разграбили все, что только могли. А еще – заминировали территорию.

"Состояние офисов и предприятий такое: каждое здание пережило мародерство. Офис агентства также разграблен, зайти в него можно только через черный ход, потому что парадный еще не проверено на наличие мин", – рассказал заместитель председателя государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

По словам ведущего инженера службы физической защиты, россияне были в полном снаряжении колонной с БМП и бронированными грузовиками, БТРами и танками Т-72. А вот покидали зону отчуждения вечером 31 марта 2022 года на тралах, вывозя собственную избитую технику и украденные украинские сельхозмашины вместе с автомобилями местных жителей.

Кроме того, во время отступления, они забрали в плен охранявших ЧАЭС нацгвардейцев. Только часть из них уже вернулись домой.

Отметим, ровно 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства отметил, что техногенная катастрофа оставила огромный шрам для всего мира.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских оккупантов на территории зоны отчуждения. Во время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики устроили там свою временную военную базу, нарушив Женевскую конвенцию.

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