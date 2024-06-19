13 тысяч километров между Украиной и Австралией – не помеха: Порошенко и Крейг Уильямс привезли подразделению ДШВ дроны и технику

Всемирно известный австралийский жокей Крейг Уильямс, женатый на украинке Ларисе, с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает наше государство. В свое время волонтерские пути познакомили его с семьей Глеба Бабича – ветерана АТО, поэта и общественного деятеля, соучредителя ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", погибшего в июле 22-го в Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

13 тысяч километров между Украиной и Австралией – не помеха для настоящей дружбы и поддержки, убеждены заокеанские волонтеры. Вместе с единомышленниками они собирают и передают необходимые вещи и военным, и гражданским.

Петр Порошенко, привезший в подразделение ДШВ 400 FPV-дронов различных модификаций, грузовики и другую технику, тепло встретил австралийских супругов. Они тоже передали десантникам необходимую технику.

"Я из Австралии, меня зовут Крейг, я профессиональный жокей. Моя жена – украинка, и с начала российского вторжения в Украину мы собираем деньги, чтобы поддержать ОО "Дело громад". Австралия далеко от Украины, но много людей, не только в моей отрасли, не только конные спортсмены, приходили и донатили, чтобы поддержать вас. Для них очень важно, чтобы вы победили и не теряли жизни людей", – рассказывает австралиец.

Крейг Уильямс говорит, что хорошо знает о деятельности пятого президента Украины и его масштабной помощи ВСУ: "Он говорит о важности единства Украины для победы. Он инвестирует не только деньги, но и себя самого в объединение страны, чтобы с помощью европейских, западных стран сражаться с агрессией РФ".

Военнослужащий Алексей Петров рассказывает: самый ценный груз – это, конечно, дроны.

"Четыре сотни FPV-дронов! Причем это дроны очень качественные, потому что они уже неоднократно испытаны в условиях боевых действий. Это дроны и дневные, и, что важно, сто дронов ночных", – радуется военный.

А стирально-душевой комплекс, по словам Петрова, – настоящий "железный психотерапевт" для бойцов.

"Это сейчас тепло, вылил себе на голову ведро воды – и вроде бы принял душ. Но когда осень-зима, то, поверьте мне, принять горячий душ – это очень дорогого стоит. А ведь еще можно постирать вещи, и они будут сухие. Это очень ценный груз для любого подразделения", – объясняет военный.

"Ребята здесь действительно безумные, как и их побратим "Безумный Кот" Алексей Петров. И когда мы завершим полное обеспечение этой части ДШВ, орки будут бояться ее больше смерти. Только дронов – больше 400 штук!" – говорит Порошенко.

В общей сложности десантникам на этот раз передали груз на 12 млн грн:

200 дронов "Мольфар" 8'

100 дронов "Мольфар" 10'

100 дронов "Колибри" 10Т со станцией управления

1 коптер DJI Mavic 3T

6 коптеров DJI Mavic PRO FMC

2 тентованных грузовика DAF Layland

1 передвижную авторемонтную мастерскую

1 стирально-душевой комплекс

2 прицепа для хранения воды

1 экскаватор

"На линии столкновения военные уже хорошо знают, что мы возим экскаваторы. Сегодня логистическое подразделение ДШВ приехало за одним таким. Этот железный ковш будет вгрызаться в украинскую землю, чтобы наша оборона была непоколебима", – говорит Порошенко.

И добавляет: каждая встреча с побратимами и друзьями – это огромные эмоции. Особенно когда друзья улетают за тысячи километров.

"Именно так, объединенные, мы добьемся нашей очень тяжелой, но желаемой нами победы", – говорит Порошенко.

"Вы должны вернуть свои территории, мы должны остановить Россию. Вы должны иметь выбор своего будущего, выбор, куда хотите идти и что делать. Вот почему любое демократическое государство должно поддерживать Украину прямо сейчас", – убежден Крейг Уильямс.