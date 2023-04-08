13-летнего Елисея похоронили на огороде: история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Село с символическим названием Победа Киевской области россияне захватили 28 февраля. Анна Рыхлик не уезжала оттуда. Историю о том, что она видела во время оккупации, женщина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В первые дни полномасштабного вторжения к ней приехали родственники и друзья из Киева и Броваров, всего 11 человек от 3 до 62 лет. Все думали, что в деревне будет безопаснее. Но уже в начале марта стало ясно, что оттуда нужно бежать. Люди пытались договориться о "зеленом коридоре" с российскими военными. Однажды враг сказал "нет. Умирать будем здесь все вместе". А на другой день согласовали выезд. Даже пожелали людям счастливого пути…

"Через несколько часов я вышла во двор — а там все мои, кто должен быть в пути сейчас, стоят в крови. И говорят, что Елисея больше нет. Ему было всего 13 лет. Россияне расстреляли машину, в которой он находился. В тот день погиб еще один подросток, 15-летний Даня", - вспоминает Анна.

Семья хотела унести тело Елисея. Военные страны-агрессора не разрешали этого сделать. Наконец, на переговоры с ними поехал один местный житель. Позже выяснится, что он сотрудничал с врагом. В тот же день он просто привез матери ее мертвого ребенка.

"Мы похоронили Елисея у меня на огороде, возле абрикоса", - говорит женщина.

Ее близкие смогли уехать 14 марта. С тех пор ситуация в деревне ежедневно обострялась.

"В ночь на 30 марта я не спала, — думала, что дом от взрывов снесет. Мы ведь не знали тогда, что украинские военные уже почти освободили Киевщину, и это последний страшный обстрел" — говорит Анна. И добавляет, что "очень хочется увидеть Мир. Поэтому мы должны жить". Смотрите и слушайте историю Анны по ссылке.

История Анны вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

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