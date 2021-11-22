13 лет сами себя не отсидят: в Украине ответили на внезапное обращение Януковича

В Украине напомнили беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу о том, что в стране его ждут 13 лет тюрьмы. По случаю восьмой годовщины Революции Достоинства беглец обратился к украинцам и предложил новую "стратегию развития" нашей страны.

Сообщение появилось на официальной странице Украины в Twitter в понедельник, 22 ноября. Там напомнили, что четвертый президент прячется в России.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы не отсидят себя сами?" – сказано в сообщении.

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Отметим, что 24 января Оболонский районный суд Киева признал Януковича государственным изменником и приговорил к 13 годам заключения. После его побега из Украины в Россию 22 февраля 2014 года, в нашей стране против него отрыли около 10 уголовных производств.

17 ноября 2021 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пригрозила Януковичу пожизненным заключением. Следствие установило, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент 11 раз общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Она также обнародовала имена всех подозреваемых по делу Майдана, им грозит пожизненное наказание в Украине.

Напомним: 22 ноября пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир опубликовал в сети обращение беглеца к украинцам. В нем он поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в нашей стране, а также раскритиковал действия власти. Более того, сбежавший президент даже позволил себе предложить новую стратегию развития для Украины. Подробности – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз экс-президент Янукович выступал с обращением к украинцам 17 августа. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.