120 шин для БМП отправляются на фронт: Порошенко раздобыл для военных еще одну партию супердефицитной резины

Петр Порошенко вместе с волонтерами раздобыли еще одну партию супердефицитной резины. Они отправляют на фронт 120 шин для бронеавтомобилей и военных тягачей.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в своем дежурном видеоотчете. По его словам, автомобили без колес на поле боя – беспомощны, а рвутся шины на военных дорогах, усеянных обломками мин и снарядов, очень часто.

"Что значит 30 бронеавтомобилей для нашего наступления? А 30 тягачей для артиллерии? Очень много. А представьте, что означает их отсутствие на поле боя? Из-за иссеченных обломками шин, порванных колес.

"Сокровище, которое вы видите - это 120 шин для Казаков, Вольфхаундов, артиллерийских тягачей и другой тяжелой техники, которые мы закупили для войска. Это 30 машин, которые вернутся в строй и снова будут приближать победу. С минимальной задержкой от запроса военных к доставке на фронт", - отмечает.

Недавно Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" раздобыли и передали в войска партию колес для бронированных Humvee. Как рассказал волонтер Юрий Бирюков, это фантастически дефицитная в ВСУ сейчас история. Благодаря мобильному шиномонтажному комплексу колеса собрали и передали в десантные бригады в Запорожском и Донецком направлении.