11 лет на рынке: Kasta празднует день рождения и устраивает масштабную летнюю распродажу

Компания Kasta проводит масштабную летнюю распродажу 2021, приуроченную к дню рождения компании. В этом году команда делает ставку на повышенный кешбек до 27%.

Миссия компании – постоянно удивлять клиентов и делать онлайн шоппинг дешевле, удобнее, быстрее. Именно поэтому, Kasta проводит сезонную распродажу HappyKastaDay с 2015 года, в честь дня рождения компании, которой в этом году исполняется 11 лет.

Идеей для запуска проекта HappyKastaDay стало видение команды лучше раскрыть преимущества онлайн шоппинга для украинского рынка. В этом году распродажа стартует c 9‑го по 15 августа и продлится неделю.

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К мероприятию подготовили перечень услуг, которые не только дают возможность купить товары с большими скидками в сезон старта распродаж, но и воспользоваться дополнительными выгодами онлайн шоппинга.

Ключевым подарком от команды Kasta станет повышенный кешбек – до 27% при оплате картой Visa. Функционал частичного возврата денег в виде кэшбэка заработал на сайте еще осенью 2020. Постоянные условия очень просты – при оплате любой банковской картой 1%, и 3%, если покупатель пользуется программой лояльности Black. В период распродажи, в честь дня рождения, команда Kasta решила повысить процент кэшбэка до рекордных 27%. Никакой другой сервис не предлагает ничего аналогичного.

Для владельцев Black Kasta всегда готовит особенные условия и тарифы для покупки на kasta.ua. Есть 2 варианта подписки на Black – на выбор: со сроком действия на 31 день или на 1 год с автоматическим продлением. В период праздничной распродажи, с 9 по 15 августа будет действовать кешбэк 50% при оплате годовой подписки картой Visa. Вот несколько ключевых преимуществ этой программы – бесплатная доставка до отделений KastaPost, бесплатная доставка курьером до вашей двери по территории Украины, примерка до оплаты и частичная оплата товаров в заказе. В Fashion сегменте – это очень важные условия, которые дают клиенту возможность воспользоваться преимуществами как онлайн, так и оффлайн шоппинга одновременно.

Команда баинга учла пожелания, которые тщательно были выписаны из wishlist клиентов, касательно ассортимента, брендов и категорий товаров, а также длительности акций и времени выпуска выгодных предложений. Хедлайнерами распродажи станут DeFacto, H&M, KOTON, Puma, Гарне, Colin's, English Home, Viluta, Gepur, BGL и много других популярных брендов.

"Мы с самого начала верили в развитие e-commеrce рынка в Украине, даже такой сложной категории, как Fashion. При относительно низкой конкуренции среди игроков рынка, клиентские ожидания мотивировали нас постоянно улучшать сервис, добавлять новые продукты. Также за эти 11 лет мы получили колоссальный опыт работы с украинскими, международными поставщиками и производителями. Думаю, Kasta удалось стать мостом между продавцом и покупателем. Показатели объемов продаж подтверждают, что украинцы уже научились покупать онлайн, а это заставляет нас работать нон-стоп над усовершенствованием платформы и улучшением существующих услуг и продуктов" – комментирует событие маркетинг директор kasta.ua Наталья Назарчук.