1033-летие крещения Киевской Руси: 10 малоизвестных фактов о жизни в государстве

В среду, 28 июля, Украина отмечает День крещения Киевской Руси. Праздник по дате совпадает с церковным почитанием памяти святого князя Владимира, при правлении которого состоялось это знаковое событие.

В 2021 году крещению Руси, одному из самых дискуссионных моментов украинской истории, исполняется 1033 года. К празднику OBOZREVATEL публикует десять малоизвестных фактов о жизни в ту эпоху.

Киевская Русь славилась талантливыми оружейными и ювелирными мастерами. Это подтверждают археологические находки – даже при помощи современных технологий невозможно воспроизвести их творения.

Государство активно развивало дипломатические отношения со многими странами. В древнем Киеве, в частности, действовали посольства папы римского, немцев, франков, венгров.

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"Русская правда", изданная в 11-12 веках, была первым сборником законов Киевской Руси. Она заслуженно считается предшественницей уголовного кодекса. Примечательно, что ее правовые нормы не предусматривали смертной казни.

Рабство было обычным явлением в княжеских имениях Киевской Руси, особенно до утверждения христианства. Среди рабов были военнопленные, дети невольников, закупы (должники). При этом они имели право "купить" свободу или получить ее в награду за верную службу.

Пьянства в Киевской Руси не было. Дело в том, что спиртные напитки той эпохи были очень слабыми, в пределах нескольких процентов. Наиболее популярны были мед, чай, кисель.

До принятия христианства на Руси преобладало многоженство: у одного мужа могло быть по две-четыре жены. По мнению исследователей, жесткого подчинения в семьях не было, более того, жены, пользовавшиеся меньшей популярностью, могли почти открыто изменять или найти другого супруга. Византийский историк Маврикий Стратег поражался особенностям интимной жизни славян, такими как занятия любовью в водоемах или групповые оргии.

Княгиню Ольгу одной из первых возмутили такие взгляды молодежи. Однако ее запрет на бурные гуляния не был воспринят народом. По одной из легенд, сама Ольга и ее будущий супруг познакомились, когда тот был на охоте. Князь Игорь переправлялся через реку, а перевозчиком была Ольга, почему-то в мужской одежде. Князь разгадал ее маскировку и сразу же сделал предложение, но Ольга отказалась, сказав, что лучше бросится в реку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Почтовой площадью в Киеве обнаружили следы реки Почайны, где крестили Киевскую Русь-Украину. Столетия и массовое строительство едва не уничтожили ее и частично скрыли под землей.