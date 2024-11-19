1000 дней полномасштабной войны: помощь Фонда Рината Ахметова продолжается

1000 дней полномасштабного вторжения – время огромных потерь Украины. Но также это время сопротивления, единства нации, которое отчаянно сражается за свое свободное будущее.

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С начала войны России против Украины, с 2014 года, Фонд Рината Ахметова продолжает активно поддерживать тех, кому необходима помощь. Лечение и реабилитация после ранений детей и взрослых, психологическая помощь, передача продуктовых наборов и медикаментов, предоставление медицинского оборудования – все это направления работы Фонда. В настоящее время реализовано более 70 программ и проектов в социальной сфере.

С начала войны Фонд предоставил более 13 миллионов продуктовых наборов, 800 000 медицинских наборов и аппаратуры, регулярно проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Отдельное внимание уделяется детям: более 5 млн детей получили всестороннюю поддержку от Фонда. В 1000 день войны очередная помощь направляется в больницу Охматдет, всего запланировано три этапа передачи разного оборудования. Ранее Фонд передал больнице современные реанимобили.

В прошлом году Фонд Рината Ахметова присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "ЯМариупольЖилье". Фонд является главным украинским донором этой инициативы и взял на себя обустройство зон совместного пользования и детской площадки.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – отдельное направление деятельности. Это не только важнейший архив, насчитывающий уже более 120 тысяч историй из первых уст, но и основа для справедливого осуждения военных преступлений. Музей является первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года.

К 1000 дням полномасштабного вторжения Музеем "Голоса Мирных" создан отдельный спецпроект "1000 дней. Тысячи историй" – коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны. Перейти по ссылке, чтобы прочитать истории можно по ссылке.

Уже 19 лет Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает людям. Работа продолжается. Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.