100 тысяч не только на передовой: в Минобороны обнародовали выплаты, получаемые ранеными военными во время лечения

Украинским защитникам в рядах Вооруженных Сил, даже если они лечатся после любого ранения, связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение. Речь идет об известных "100 тысячах на передовой".

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Как отмечают в Минобороны, указанные 100 тысяч ежемесячно являются "дополнительным вознаграждением", то есть кроме этих денег военнослужащим выплачивают ежемесячное денежное довольствие. В министерстве сделали справку о том, какие именно выплаты предусмотрены.

В частности, военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное довольствие согласно последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч грн.

"Выплаты производятся за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения в результате ранения, но не более 12 месяцев подряд", – отмечают в министерстве.

Отдельно выплачиваются в размере месячного денежного довольствия:

денежное пособие на оздоровление на соответствующий год;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, получившим ранения.

Если военный находится на лечении непрерывно более четырех месяцев (но не более 12), денежное довольствие выплачивается на основании заключения ВВК о продолжении длительного лечения.

Направленным на лечение за границу датами начала и окончания срока лечения следует считать:

до 5 октября 2023 года – с 5 октября 2023 года;

после 5 октября 2023 - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах;

Направленным на лечение в пределах Украины датами начала и окончания срока лечения следует считать:

до 4 мая 2024 – с 4 мая 2024;

после 4 мая 2024 - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах.

Также отдельно раненым военным, признанным ВІК ограниченно пригодными или непригодными к службе, выплачивается денежное довольствие (уже без учета дополнительного вознаграждения) согласно последней занимаемой должности в полном объеме за двухмесячный период. Затем ежемесячно выплачивается оклад соответствующего воинскомго звания, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №12066. Он предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих. Отмечается, что проект закона призван усовершенствовать порядок ведения военного учета.

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