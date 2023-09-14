100 сотрудников 'Киевстара' стали донорами крови: зачем компания пропагандирует донорство уже 5 лет подряд

В сентябре сотрудники национального оператора электронных коммуникаций приняли участие в традиционном корпоративном благотворительном мероприятии "Неделя донорства". Цель волонтерской инициативы – популяризация и развитие в коллективе культуры системного донорства.

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Киевстар создал коллегам удобные условия: желающие могли сдать кровь прямо в офисе в специально оборудованных комнатах, а сотрудники, работающие удаленно или в других регионах страны, могли воспользоваться корпоративным такси, чтобы сделать донацию крови в ближайшем доступном им специализированном центре.

Уже пять лет подряд донорство является хорошей традицией в нашей компании. Из года в год к ней присоединяется все больше сотрудников. На этот раз я снова лично сделал донацию вместе с коллегами. Благодарен им за поддержку инициативы, за каждую каплю крови, которая спасет чью-то жизнь ", – комментирует CEO Киевстар Александр Комаров.

В киевском офисе Киевстара к акции присоединились 78 сотрудников компании, куда в сентябре приехала бригада медиков из Отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова. Для нужд института было собрано 35 литров крови.

"В последние годы наблюдается дефицит донорской крови: сначала численность доноров уменьшила пандемия COVID-19, а потом — война, которая еще больше обострила эту потребность, ведь теперь кровь нужна и нашим защитникам из ВСУ, спасателям ГСЧС, испытывающим ранения гражданским. Мы видим ранения. Мы видим. невероятное единение украинцев — оно проявляется и в готовности буквально отдать долю себя, чтобы спасти другого человека.Это бесценная помощь для нас медиков, это неоценимый подарок от доноров тем, кто борется за свою жизнь.Мы благодарны Киевстару и его сотрудникам за эту помощь это достойный пример для подражания", - говорит Сергей Сиромаха, главный врач Института им. М. М. Амосова.

Также к инициативе "Неделя донорства" присоединились 22 сотрудника компании из Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова, Тернополя, Ужгорода и Черкасс, которые сделали донацию крови в медицинских учреждениях своего города самостоятельно и собрали 10 литров крови. В общей сложности в рамках инициативы сотрудники сдали 45 литров крови.

Подробную информацию о локациях специализированных пунктов сбора крови по всей Украине и условиях донорства можно найти на портале donor.ua.

Киевстар уже несколько лет развивает корпоративное волонтерство, объединяющее сотни неравнодушных коллег в мощное волонтерское коммьюнити. С начала полномасштабной войны сотрудники компании сосредоточились на поддержке гуманитарных инициатив для гражданских лиц и наших защитников. Их усилиями по личным средствам собрано более 2,2 миллиона гривен для помощи самым уязвимым категориям людей (детям, одиноким старикам), а также в поддержку больниц и их пациентов.