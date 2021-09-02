10 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

10 украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире по версии журнала Times Higher Education. Все учебные учреждения нашей страны из этого списка находятся ниже 500-го места.

Соответствующий материал был опубликован на портале Times Higher Education. Рейтинг журнал составляет ежегодно уже 18 лет подряд.

Первые места традиционно закрепились за известными учреждениями Великобритании и Соединенных Штатов.

Лидирующая позиция у Оксфордского университета (Англия). Два американских образовательных учреждения – Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет – заняли второе и третье места.

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Далее в пятерке Стэндфордский (США) и Кембриджский (Англия) университеты.

Места с шестого по десятое в топе Times Higher Education отдали вузам в Соединенных Штатах. Это Университет Принстона, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.

Первым среди украинских стал Сумской государственный университет, заняв 501–600 место. Среди других образовательных учреждений страны в рейтинге:

Если сравнить показатели с предыдущим годом, что большинство украинских университетов теряют позиции. К примеру, Харьковский университет радиоэлектроники в 2020-м занимал позицию в разделе 801-1000, а в новом перечне – 1001-1200.

Напомним, что основатель первой в Украине международной частной школы "Гранд" Владимир Спиваковский ранее указал на то, что вузы страны не могут похвастаться высокими местами в международных рейтингах: пока речь идет только о 500-х и даже 1200-х позициях. Он назвал причину такой ситуации.

Как писал OBOZREVATEL, Украина стала самой несчастливой страной в Европе согласно рейтингу Всемирного отчета о счастье (Global Happiness Levels 2021). Коэффициент счастья в нашей стране оценили в 4,9, тогда как средний по Европе – 6,4.