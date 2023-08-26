10-летнего сироту из Украины угрожают депортировать из Израиля: ребенок был в изоляторе

Власти Израиля задержали 10-летнего сироту из Украины Женю и его дядю-опекуна Александра в аэропорту Бен-Гурион. Ребенка с мужчиной поместили в изолятор.

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Только после вмешательства адвокатов и посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука мальчика с опекуном выпустили. Об этом сообщает политический обозреватель Ynet (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ребенок прибыл со своим дядей-опекуном, женатым на гражданке Израиля, но израильские чиновники запретили им въезд и отправили в изолятор аэропорта Бен-Гурион. После того, как инцидент получил публичную огласку, Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело дело.

По прибытию в аэропорт ребенка пригрозили депортировать обратно в Украину. Его опекун рассказал, что рассчитывает упорядочить свой статус в силу брака с израильтянкой. Также супруги подали в МВД просьбу о статусе для ребенка.

Мужчина демобилизовался из украинской армии, после чего занялся переездом в Израиль к своей супруге. Он взял племянника-сироту с собой, но уже в аэропорту столкнулся с циничным обращением представителей власти.

Израильские правоохранители приняли решение отказать мужчине и ребенку во въезде, требуя от них вернуться в Украину. Супруги заявили, что ради предотвращения депортации готовы внести залог в размере 40 тыс. шекелей (более 10 тыс. долларов США) взамен на предоставление им возможности отстоять свои права в суде.

Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг заявили, что немедленно подали апелляцию в апелляционный суд Тель-Авива, чтобы предотвратить депортацию мужчины с ребенком. Правозащитники подчеркнули, что решение о депортации выходит за пределы разумного.

В свою очередь судья Йосеф Брада выдал ордер об отмене решения о депортации, но велел оставить мужчину с ребенком в изоляторе аэропорта. После этого к попытке разрешить ситуацию был привлечен посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Более того, 10-летнему сироте и его опекуну помогла публичная огласка скандала, после которой им позволили выйти под залог и въехать в Израиль для возможности упорядочить свой статус.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильтянам может быть запрещен въезд в Умань. Такой запрет будет введен, если депортация украинцев из Израиля не прекратится.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией", а переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что Израиль тоже страдает от действий агрессора.

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