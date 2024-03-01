'1,5 млрд грн на ВСУ, а не на партийный пиар': появилась петиция с требованием отменить бюджетное финансирование парламентских партий во время войны

Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко зарегистрировал на сайте президента Украины электронную петицию от своей политсилы с требованием упразднить бюджетное финансирование парламентских партий во время войны. Однако с петицией возникли проблемы – сначала ее отказывались регистрировать, а затем заблокировали.

Об этом Николай Томенко сообщил в Facebook.

По его словам, администраторы сайта президента сначала отказали в регистрации петиции без объяснений. И только через 10 дней со второй попытки петицию зарегистрировали.

Однако перипетии с петицией на этом не закончились.

"Партийные боты бросились защищать до последней гривны свои, точнее наши бюджетные миллиарды. Из-за вчерашней атаки на нашу электронную петицию она была заблокирована в течение 16 часов", – возмущается политик.

"Итак, хочу еще раз обратить Ваше внимание на политическое лицемерие и цинизм депутатов от парламентских партий: с 2016 года они на свой партийный пиар уже потратили более 4 млрд наших гривен! Самое отвратительное, что они не смогли отказаться от бюджетных миллиардов и во время войны" , – подчеркнул Томенко.

"Слуги народа от всех партий Верховной Рады за деньги налогоплательщиков размещают свою рекламу с призывом поддержать ВСУ через свои фонды, а затем передают помощь армии собранной всем обществом и снова рекламируют свое "благотворительность" на бюджетные деньги", - отметил политик.

Он призвал "остановить это наглое партийное мародерство", поддержать петицию, чтобы упразднить бюджетное финансирование партий во время войны.

Поддержать петицию можно по ссылке.