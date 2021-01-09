Карантин мощно ударил по шоу-бизнесу Украины, многие ушли в курьеры и таксисты. Как 'выживают' звезды

Для украинской шоу-бизнесовой индустрии, которая накануне пандемии переживала пик своего расцвета, испытания коронавирусом стало чрезвычайно болезненным. Миллиардные убытки из-за жестких карантинных ограничений и практически полное сворачивание концертной деятельности заставили украинских звезд искать другие способы зарабатывать на жизнь.

При этом каждого карантин задел в разной степени. Кто-то вынужден был урезать свои расходы и жил на предыдущие накопления. Кто-то – искал новые способов монетизировать свою популярность через интернет. Кто-то – сменил сцену на униформу курьера или шашечки такси.

О звездном карантине по-украински и тектонических сдвигах, которые он спровоцировал – в материале OBOZREVATEL.

Известная украинская певица Наталья Жижченко (Онука) недавно в интервью Сергею Жадану призналась: часть членов ее музыкального коллектива вынуждены из-за карантина зарабатывать на жизнь вовсе не музыкой.

"Мои музыканты – хотя большинство из них работают в национальных оркестрах еще, – они работают курьерами, таксистами... Это заслуженные артисты Украины. И это я не где-то сплетни собираю, это именно примеры в моей группе", – констатировала певица.

О кардинальных изменениях в жизни людей, привыкших к сцене и овациям, OBOZREVATEL рассказал и продюсер Владимир Бебешко.

"Если корректно высказываться, то украинский шоу-бизнес сейчас в заднице. Если быть более точным, то украинский шоу-бизнес – в глубокой заднице. И поэтому очень многие артисты, которые почему-то решили, что они могут зарабатывать деньги на шоу-бизнесе, хотя к нему не имеют никакого отношения, сейчас задумались, как жить дальше. Их никто не приглашает даже на мелкие корпоративы, с которых они жили. Доходов нету. А жить надо. Я знаю людей, которые вынуждены подрабатывать, или вообще сменить профессию. А что может артист, который ничего не умеет? Он может пойти таксовать, например, устроиться в службу доставки... Знаю такие примеры, но не буду называть фамилии. Один звукорежиссер пиццу разносит и так далее", – перечисляет Бебешко.

Преимущественно, правда, кардинально деятельность меняли не сами звезды, а музыканты с их "орбиты", имена которых мало что скажут большинству среднестатистических украинцев. Украинские селебритис пытались выживать, ища заработка в околошоубизнесовой отрасли или других творческих специальностях.

Так, например, певица Оля Полякова вдохновение в поиске дополнительных доходов взамен утраченных из-за резкого сокращения гастрольной деятельности гонораров, черпала у зарубежных коллег.

В США уже несколько лет существует сервис Cameo, который из способа напомнить о себе для подзабытых звезд с началом карантина для многих представителей американской кино- и музыкальной индустрии стал существенной финансовой поддержкой. Этот сервис продает видео-поздравления для простых пользователей от известных музыкантов и актеров. Человеку, который хочет, чтобы ее или его близких поздравила настоящая звезда, просто оставляет заказ на ресурсе, указав, что именно и от кого хочет услышать – и оплачивает услугу. А через день-два получает вожделенный видеоролик. При этом, стоит такая услуга вовсе не космических денег. Минимально выложить за поздравления придется от 25 долларов и выше, в зависимости от "калибра" звезды. Чаще всего счет укладывается в диапазон 100-200 долларов.

Оля Полякова пошла дальше американских коллег – и начала продавать собственные приветствия сама. И даже больше. "Хочешь поздравить близкого человека, но карантин не позволяет? Пусть тебя это сделает королева!" – предлагает сайт певицы.

Всего доступны для заказа три вида "подарка" от Поляковой – персональное видео-поздравление продолжительностью до 30 секунд, коммерческое поздравление с возможностью его 14-дневного использования в рекламе, продолжительностью до 2 минут, и корпоративная конференция в Zoom не более 5 минут. За "привет" от "королевы ночи" придется выложить кругленькую сумму – от 25 до 70 тысяч гривен.

Кроме того, в интервью различным изданиям Полякова рассказывала также о том, что имеет сырную ферму и активно развивает собственные соцсети.

Похожий источник дохода нашел для себя и народный артист Павел Зибров.

"Есть такое, что дома ты сидишь – и тебе заказывают поздравления. Тоже нормально. Включаешь компьютер, берешь гитарку, общаешься с народом, поешь или романсы, или с днем рождения кого поздравляешь, или "Женщина любимая" исполняешь... И тебе на счет деньги отсылают. Да, это не те большие деньги, которые можно было бы заработать, но спасибо, что помнит народ, и входит в положение", – говорит Зибров.

Певец не отказывается от предложений о съемках в рекламе. И даже попробовал себя в непривычном амлуа.

"Снялся в рекламе одной, во второй – предложили сняться, морду лица, как говорят, известную хотели... Недавно Деда Мороза IT-компания заказала. Павел Зибров был шикарным Дедом Морозом! Мне аж самому понравилось. Такой дядя большой, никто не мог узнать, потом я – раз! – снимаю бороду: опа, Павел Зибров и усы-бренд... И все – в ауте. И эта компания, 700 человек, сидели и по телевизору смотрели, как мы их поздравляли", – делится новым опытом Зибров.

В будущее певец смотрит с оптимизмом. Говорит: 2020-й заставил его вспомнить проведенное в селе детство – выращивать и заготавливать на зиму фрукты и овощи. Он также заказал друзьям на день рождения хороший самогонный аппарат и уже собирает рецепты для приготовления дома текилы и виски. И лелеет надежду, что существующие способы подработки позволят переживать трудные времена и в дальнейшем.

Некоторые из звезд крайней мере весенний локдаун переживали, в том числе, и благодаря продажам. Так, певец Виктор Павлик, как сообщали СМИ, весной вместе с другим мерчем (в частности, принтованными футболками и сумками) продавал защитные маски с принтом – цитатой из собственной песни.

Похожую "подработку" тогда же выбрал и ведущий Владимир Остапчук, он, кроме масок (декоративных, а не защитных), торговал еще и худи, и принтованными сумками.

Соответствующие посты с упоминанием онлайн-магазина, где это все можно было приобрести, до сих пор можно найти в профиле звезды в Instagram. Однако инициатива Остапчука вызвала такой шквал критики и негатива в его адрес от подписчиков, что, очевидно, заставила его "свернуть" это начинание. По состоянию на конец декабря никаких ссылок на магазин в профиле звезды не было.

Иногда вынужденный "простой" в основной деятельности стимулировал украинских поп-звезд открывать в себе новые таланты. Так, подопечные Бебешко – участницы группы "Пающие трусы" – нашли себя в других творческих занятиях, с помощью которых могут переживать карантин в ожидании лучших времен и возможности вернуться к гастрольной деятельности.

"Группе уже 12 лет, поэтому видели-перевидели... Уже давно могли бы и разбежаться, но еще спрос есть, поэтому терпеливо сидим. Девушки подрабатывают. Одна преподает вокал успешно. Вторая начала выпускать модельную одежду – стильную, модную – зарабатывает. Одна из девушек очень удачно дебютировала в театральном искусстве, сыграла в спектакле, сейчас ее в кино приглашают. Такая подработка, чтобы продержаться. Но мы все равно ждем лучших времен", – говорит продюсер.

Он убежден: кризис в целом и пандемия частности – отличное время для творчества. Те, кто в докарантинные времена позаботился о создании определенной финансовой "подушки безопасности", теперь могут позволить себе творить. Сам Бебешко во время карантина работал над новым проектом – вместе с певицей Ольгой Эрнст они создали программу с музыкой в стиле 90-х, и уже совсем скоро собираются стартовать. Певец Арсен Мирзоян тоже активно писал песни. Яркий украиноязычный музыкальный проект уже вскоре обещает показать украинская певица Alloise.

Много времени в студии сейчас проводит и Зибров, который, кроме того, с радостью откликается на приглашение выступить на частных вечеринках.

"Пишу песни, в студии много времени провожу с друзьями, с режиссерами, с поэтами, с аранжировщиками творчество так или иначе продолжается... Закрытые вечеринки есть. Немного, но есть – и у меня, и у моих коллег. Народ сейчас не так гуляет дни рождения и юбилеи, как раньше. Приглашают не 100-200 человек, а 20-30. Но они правильно делают, что, приглашая на какой-то праздник, просят каждого свеженькие справочки принести на тест – от водителей до обслуги, поваров, официантов и самих гостей. Это я видел и это нормально. Можно спокойно праздновать, обниматься, танцевать", – рассказал Зибров OBOZREVATEL.

Зато концертов у Зиброва (как и у части его колет), несмотря на то, что проводить их разрешили, практически нет: невыгодно. Прибыли от заполненного согласно требованиям лишь на половину зала (то есть, от 250-300 проданных билетов) в лучшем случае вплотную хватит на покрытие обязательных расходов: аренды зала, свето- и звуковой аппаратуры, рекламу, оплату переезда и гонораров для коллектива. Иногда же потенциальная прибыль даже меньше затрат.

Приспосабливаться к новым реалиям приходилось также и танцовщикам, которые выступали вместе с известными артистами. К примеру, тот же Зибров из-за резкого сокращения доходов вынужден был отпустить в свободное плавание танцовщиц из своего балета "Хрещатик" – уже через два месяца после начала первого локдауна. Сейчас коллектив собирается исключительно перед выступлениями и записями праздничных концертов, которых в этом году – много как никогда.

"Коллектив отпустили в отпуск. Если есть какой-то концерт, свистнул – они прибежали с удовольствием и отработали. А так – каждая из девушек ранее вела танцевальные кружки плюс работала у меня. Сейчас у них остались только те кружки, кто-то дистанционно занятия ведет, кто-то группы разделил, чтобы меньше людей было", – рассказывает артист.

Испытание карантином уже существенно изменило украинский шоу-бизнес. И чем дальше – тем разительнее будут перемены. Впрочем, по мнению Бебешко, события 2020-го года – это экзамен для людей, задействованных в шоу-бизнесовой сфере. Экзамен на профпригодность, выносливость, способность приспосабливаться к новым вызовам – и на талант.

"Я сомневаюсь в том, что когда все закончится, шоу-бизнес станет таким, как до карантина. Потому что мир в целом уже не будет таким, как раньше. Пандемия все расставит на свои места. Кто популярный – сможет сохранить свою популярность. Кто учился, работал над собой и что-то из себя представляет – не останется незамеченным. А те люди, которые думали, что могут без образования, без вложения средств конкурировать с другими – они уйдут в тень", - убежден Бебешко.

За последние 8 месяцев из украинского шоу-бизнеса уже ушли сотни, а то и тысячи представителей творческих профессий. И часть из них – вряд ли когда-нибудь вернется. Впрочем, всегда остается шанс на то, что испытание пандемией действительно пойдет на пользу качеству контента, который производит отечественная шоу-бизнесовая индустрия. И, как и любой кризис, этот станет мощным толчком для новой украинской музыки и к будущего зажигания новых "звезд".