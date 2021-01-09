Карантин потужно вдарив по шоу-бізнесу України, багато хто пішов у кур'єри і таксисти. Як 'виживають' зірки

Для української шоу-бізнесової індустрії, яка напередодні пандемії переживала пік свого розквіту, випробування коронавірусом стало надзвичайно болісним. Мільярдні збитки через жорсткі карантинні обмеження і практично повне згортання концертної діяльності змусили українських зірок шукати інші способи вижити.

Водночас кожного карантин зачепив різною мірою. Хтось мусив урізати свої витрати і жив на попередні накопичення. Хтось – шукав нових способів монетизувати власну популярність через інтернет. Хтось – змінив сцену на уніформу кур’єра чи шашечки таксі.

Про зірковий карантин по-українськи та тектонічні зсуви, які він спровокував – у матеріалі OBOZREVATEL.

Відома українська співачка Наталія Жижченко (Онука) нещодавно в інтерв’ю Сергієві Жадану зізналася: частина членів її музичного колективу вимушена через карантин заробляти на життя зовсім не музикою.

"Мої музиканти – хоча більшість із них працюють в національних оркестрах іще, – вони працюють кур’єрами, таксистами… Це заслужені артисти України. І це ж я не десь плітки збираю, це конкретно приклади в моєму гурті", – констатувала співачка.

Про такі кардинальні зміни у житті людей, що звикли до сцени й овацій, OBOZREVATEL говорить і продюсер Володимир Бебешко.

"Якщо коректно висловлюватися, то український шоу-бізнес зараз у дупі. Якщо бути більш точним, то український шоу-бізнес – у глибокій дупі. І тому дуже багато артистів, які чомусь вирішили, що вони можуть заробляти гроші на шоу-бізнесі, хоча до цього не мають жодного відношення, зараз задумалися, як жити далі. Їх ніхто не запрошує навіть на дрібні корпоративи, з яких вони жили. Доходів нема. А жити треба. Я знаю людей, які змушені підробляти, або взагалі змінити професію. А що може артист, який нічого не вміє? Він може піти таксувати, наприклад, чи влаштуватися у службу доставки, знаю такі приклади, але не називатиму прізвищ. Один звукорежисер піцу розносить і так далі", – перераховує Бебешко.

Переважно, щоправда, кардинально діяльність змінювали не самі зірки, а музиканти з їх "орбіти", імена яких мало що скажуть більшості пересічних українців. Українські селебрітіс намагалися виживати, шукаючи заробітку у довколашоу-бізнесовій галузі чи інших творчих спеціальностях.

Так, приміром, співачка Оля Полякова натхнення у пошуку додаткових доходів взамін втрачених через різке скорочення гастрольної діяльності гонорарів черпала у закордонних колег.

У США вже кілька років існує сервіс Cameo, який зі способу нагадати про себе для підзабутих зірок з початком карантину для багатьох представників американської кіно- та музичної індустрії став суттєвою фінансовою підтримкою. Цей сервіс продає відео-привітання для простих користувачів від відомих музикантів та акторів. Людині, яка хоче, аби її чи її близьких привітала справжня зірка, просто залишає замовлення на ресурсі, вказавши, що саме і від кого хоче почути – й оплачує послугу. А за день-два отримує бажаний відеоролик. Водночас коштує така послуга зовсім не космічних грошей. Щонайменше викласти за привітання доведеться від 25 доларів і вище залежно від "калібру" зірки. Найчастіше рахунок вкладається в діапазон 100-200 доларів.

Оля Полякова пішла далі від американських колег – і почала продавати власні привітання сама. І навіть більше. "Хочеш привітати близьку людину, але карантин не дозволяє? Нехай за тебе це зробить королева!" – пропонує сайт співачки.

Усього доступні для замовлення три види "подарунку" від Полякової – персональне відео-привітання тривалістю до 30 секунд, комерційне привітання з можливістю його 14-денного використання в рекламі, тривалістю до 2 хвилин, та корпоративна конференція у Zoom не довше 5 хвилин. За привіт від "королеви ночі" доведеться викласти кругленьку суму: від 25 до 70 тисяч гривень.

Крім того, в інтерв’ю різним виданням Полякова розповідала також про те, що має сирну ферму й активно розвиває власні соцмережі.

Схоже джерело доходу знайшов для себе і народний артист Павло Зібров.

"Є таке, що вдома ти сидиш – і тобі замовляють привітання. Теж нормально. Включаєш комп’ютер, береш гітарку, спілкуєшся з народом, співаєш чи романси, чи з днем народження когось вітаєш, чи "Женщина любимая" комусь, якщо це жінка… І тобі на рахунок гроші відсилають. Так, це не ті великі гроші, які можна було б заробити, але спасибі, що пам’ятає народ, і що входить у становище", – каже Зібров.

Співак не відмовляється від пропозицій про зйомки у рекламі. І навіть спробував себе у незвичному амлуа.

"Знявся в рекламі одній, у другій – запропонували знятися, морду ліца, як кажуть, відому хотіли... Нещодавно Діда Мороза IT-компанія замовила. Павло Зібров був шикарний Дід Мороз! Мені аж самому сподобалось. Такий дядько великий, ніхто не міг упізнати, потім я – раз! – знімаю бороду: опа, Павло Зібров і вуса-бренд... І всі – в ауті. І ця компанія, 700 осіб, сиділи і по телевізору дивилися, як ми їх вітали", – ділиться новим досвідом Зібров.

У майбутнє співак дивиться з оптимізмом. Каже: 2020-й змусив його згадати сільське дитинство – вирощувати і заготовлювати на зиму фрукти та овочі. Він також замовив друзям на свій день народження хороший самогонний аппарат і вже збирає рецепти для приготування удома текіли та віскі. І плекає надію, що існуючі способи підробітку даватимуть змогу переживати скрутні часи і надалі.

Дехто з зірок принаймні весняний локдаун переживали, зокрема, і завдяки продажам. Так, співак Віктор Павлік, як повідомляли ЗМІ, навесні разом з іншим мерчем (зокрема, принтованими футболками і торбинками) продавав захисні маски з принтом – цитатою з власної пісні.

Схожий "підробіток" тоді ж обрав і ведучий Володимир Остапчук, він, окрім масок (декоративних, а не захисних), торгував ще й худі та принтованими сумками.

Відповідні пости зі згадкою онлайн-магазину, де це все можна було придбати, досі можна знайти в профілі зірки в Instagram. Однак ініціатива Остапчука викликала такий шквал критики та негативу на його адресу від підписників, що, вочевидь, змусила його "згорнути" це починання. Наразі жодних посилань на магазин у профілі зірки нема.

Іноді вимушений "простій" в основній діяльності стимулював українських попзірок відкривати у собі нові таланти. Так, підопічні Бебешка – учасниці гурту "Пающіє труси" – знайшли себе в інших творчих заняттях, за допомогою яких можуть переживати карантин в очікуванні кращих часів і можливості повернутися до гастрольної діяльності.

"Групі уже 12 років, тому бачили-перебачили… Уже давно могли би і розпуститися, але ще попит є, тому терпляче сидимо. Дівчата підробляють. Одна викладає вокал успішно. Інша почала випускати модельний одяг – стильний, модний – заробляє. Одна з дівчат дуже вдало дебютувала у театральному мистецтві у виставі, зараз її в кіно запрошують. Такий підробіток, щоби протриматися. Але ми все одно чекаємо кращих часів", – каже продюсер.

Він переконаний: криза загалом і пандемія зокрема – відмінний час для творчості. Ті, хто у докарантинні часи подбав про певну фінансову "подушку безпеки", наразі можуть дозволити собі творити. Сам Бебешко під час карантину працював над новим проєктом – разом зі співачкою Ольгою Ернст вони створили програму з музикою у стилі 90-х, і вже зовсім скоро збираються стартувати. Співак Арсен Мірзоян теж активно писав пісні. Яскравий україномовний музичний проєкт уже незабаром обіцяє показати українцям співачка Alloise.

Чимало часу у студії зараз проводить і Павло Зібров, який, окрім того, з радістю відгукується на запрошення виступити на приватних вечірках.

"Пишу пісні, в студії багато часу проводжу, з друзями, з режисерами, з поетами, з аранжувальниками творчість так чи інакше продовжується… Закриті вечірки є. Небагато, але є – і у мене, і в моїх колег. Народ зараз не так гуляє дні народження і ювілеї, як раніше. Запрошують не 100-200 осіб, а 20-30. Але вони правильно роблять, що, запрошуючи на якесь свято, просять кожного свіженькі довідочки принести, на тест – від водіїв до обслуги, кухарів, офіціантів і самих гостей. Це я бачив і це нормально. Можна спокійно святкувати, обійматися, танцювати", – розповів Зібров OBOZREVATEL.

Натомість концертів у Зіброва (як і у частини його колет), попри те, що проводити їх дозволили, практично немає: невигідно. Прибуток від заповненої згідно з вимогами лише на половину зали (тобто, від 250-300 проданих квитків) у кращому разі впритул вистачить на покриття обов’язкових витрат: оренди зали, світло- і звукової апаратури, рекламу, оплату переїзду та гонорарів для колективу. Часом же потенційний прибуток навіть менший від витрат.

Пристосовуватися до нових реалій доводилося також і танцівникам, що виступали разом з відомими артистами. Приміром, той же Зібров через різке скорочення доходів мусив відпустити у вільне плавання танцівниць зі свого балету "Хрещатик" – вже через два місяці після початку першого локдауну. Зараз колектив збирається виключно перед виступами та записами святкових концертів, яких цьогоріч – багато як ніколи.

"Колектив відпустили в відпустку. Якщо є якийсь концерт, свиснув – вони прибігли з задоволенням і відпрацювали. А так – кожна з дівчат раніше вела танцювальні гуртки плюс працювала у мене. Зараз у них залишились тільки ті гуртки, хтось дистанційно заняття веде, хтось групи розділив, аби менше людей було", – розповідає артист.

Випробування карантином уже суттєво змінило український шоу-бізнес. І чим далі – тим разючішими будуть зміни. Втім, на думку Бебешка, 2020-й рік – це іспит для людей, задіяних у шоу-бізнесовій сфері. Іспит на профпридатність, витривалість, здатність пристосовуватися до нових викликів – і на талант.

"Я сумніваюся в тому, що коли все закінчиться, шоу-бізнес стане таким, як до карантину. Бо світ загалом уже не буде, таким, як був. Пандемія все розставить на свої місця. Хто популярний – зможе зберегти свою популярність. Хто чомусь вчився, працював над собою і щось собою являє – не лишиться непоміченим. А ті люди, які думали, що можуть без освіти, без вкладання коштів конкурувати з іншими – вони відійдуть у тінь", – переконаний Бебешко.

За останні 8 місяців з українського шоу-бізу вже пішли сотні, а то й тисячі представників творчих професій. І частина з них – навряд чи колись повернеться. Втім, завжди залишається шанс на те, що випробування пандемією дійсно піде на користь якості контенту, який продукує вітчизняна шоу-бізнесова індустрія. І, як і будь-яка криза, ця стане потужним поштовхом для нової української музики та майбутнього запалювання нових "зірок".