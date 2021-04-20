Женщина сбросила 68 кг и поделилась необычной мотивацией. Фото

34-летняя женщина, которая не могла дотянуться, чтобы надеть носки, и сидеть, закинув ногу за ногу, поделилась невероятной историей похудения.

Карла Фитцджеральд из Дублина, Ирландия, сбросила половину своего веса всего за год, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она начала вести свой фотодневник похудения в Instagram в январе прошлого года и за время карантина смогла навсегда попрощаться с лишними 68-ми килограмами и черной мешковатой одеждой.

"Сколько себя помню, я боролась со своим весом и беспорядочным питанием. Я пробовала каждую существующую диету, но это ничего не меняло. До похудения мне поставили диагноз "пищевая зависимость". Я постоянно думала о том, что потом буду есть, даже во время принятия пищи", – рассказала девушка.

Так, до карантина Карла выходила на обеденные перерывы и съедала за час тысячи калорий, покупая целые подносы с суши на вынос или картошки фри. Все это она закусывала зерновыми батончиками, круассанами с кофе, попкорном, шоколадом и другими калорийными продуктами.

OBOZREVATEL писал, что ранее женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что дело в правильном завтраке. В ежедневное меню стоит включить овсяную кашу, салат и говядину.