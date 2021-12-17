Закрыл гештальт: Виктор Бронюк спел 'Олени' дуэтом из Jerry Heil

В канун новогодних праздников Виктор Бронюк представил римейк на культовую песню группы "ТІК" – "Олені". Артист добавил стильную аранжировку и спел ее в неожиданной подаче дуэтом с молодой украинской певицей Jerry Heil.

Таким образом, через 16 лет Виктор Бронюк обновил всенародно любимый хит. Трек записали всего за неделю (чтобы посмотреть фото и послушать трек, докролльте до конца страницы).

Сам лидер группы признается, что давно с командой думали сделать апгрейд на легендарный трек, но "дальше разговоров дело не продвигалось".

"И здесь несколько месяцев назад звонит Яна (Jerry Heil), переживает и очень осторожно спрашивает о моей реакции на идею сделать римейк. Говорю: "А почему нет? Есть желание творчески поработать – давай поработаем". Практика записывать дуэты на известные произведения давно существует. Римейк часто становится даже более успешным, чем оригинал, – поделился Бронюк.

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Современный музыкальный саунд создавала сама Jerry Heil. Бронюк привык долго накапливать живой звук в студии и удивился, что на этот раз музыкальная фонограмма была заранее готова. Но в идеях с молодой певицей они сошлись.

"Не могу на 100% говорить о своих впечатлениях. За годы работы в шоубизнесе я стал субъективным. Но здесь, честно, мне понравилось. Хотелось сменить подачу, добавить джаза. Для меня эта работа была интересной, и, я думаю, мы продолжать! Уверен, что песня понравится поклонникам и зрителям", – признался Виктор.

Дуэт из Jerry Heil стал для Виктора Бронюка еще дебютом в работе с новой аудиторией.

"Я никогда не пел с такими молодыми артистами. Не вижу ничего плохого, это выход на другую публику, которая нас, может, и не слышала, ведь многие уверены: музыка "ТІК" –

для тех, кто старше", – говорит музыкант.

Виктор добавил, что открыт для сотрудничества с молодежью. Также музыкант вспомнил, что в свое время "ТІК" обратился к группе "Ляпис Трубецкой", которые уже к тому времени были известны, в отличие от коллектива Бронюка.

"Они нам помогли, и я считаю, что дуэт с Яной – это мой закрытый гештальт, – отметил музыкант.

Виктор Бронюк признается, что без мегахита "Олені" и сейчас не обходится ни один концерт группы "Тик".

"Были ситуации, когда мы решали, что не поем, но люди просят – ничего не остается, просьбу нужно выполнять".

Саму песню Виктор написал еще в студенческие годы, когда учился на последних курсах университета (2000–2003). Он до сих пор помнит, как написал ее днем на пару карандашом на двойном листочке.

Но в свет "Елени" вышли в 2007 году. Музыкант признается, что первая публичная реакция на трек была не очень положительной и многие известные продюсеры, когда им показывали демо, говорили, что "про такое петь нельзя".