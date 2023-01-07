Юрий Горбунов представил тизер нового проекта 'Похороны путина': этот день настал, празднуют все! Видео

6 января, в сочельник популярный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов и Студия "Магарич" представили тизер нового проекта под названием "Похороны путина". Фильм символизирует мечту миллионов людей на планете, а к его созданию может присоединиться любой желающий.

Видео дня

Создатели проекта планируют превратить его в всенародный, привлекая к нему всех, кто только пожелает.

"Давайте мечтаем о том, как в один прекрасный день украинцы проснутся, а пути – умер. Как же хорошо мы это отпразднуем вместе с нашей Победой! Весело! Ярко! С песнями и Арестовичем!", - рассказали создатели проекта из студии "Магарич".

В течение весны и лета творческая команда планирует отснять полнометражную комедию-караоке, которая будет состоять из разных тематических новелл. По замыслу, средства на "Похороны путина" будут собирать символически – по всей стране. Для этого команда запустила специальный сбор в поддержку такого народного проекта на сайте общественной организации "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии":

"Украинский зритель сейчас нуждается в актуальных историях, которые будут помогать находить силу на борьбу и, собственно, на Победу. "Похороны путина" - тематическая комедия-караоке, над которой будет работать мощная команда создателей успешной франшизы "Бешеная свадьба". К ее созданию мы привлекаем всех желающих, благодаря чему проект станет народным. Мнения материализуются, как и вскоре материализуется наша Победа", – прокомментировал Юрий Горбунов.

Авторы тизера и проекта "Похороны путина" - создатели всех серий "Бешеной свадьбы", сериалов "Большие вуйки" и "Последний Москаль": режиссер Николай Куцик, оператор Тим Аврамчук, продюсер Ярослав Стень, креативные продюсеры Богдан Гациляк Андрей Бурьяненко и генеральный продюсер Юрий Горбунов.

В актерский состав проекта вошли советник ОП Алексей Арестович, певицы Светлана Тарабарова и победительница "Голоса страны" Квитка, блоггеры Бампер и Сус, меценат Андрей Мацола и, собственно, Юрий Горбунов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!