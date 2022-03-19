'Я повернуся переможцем після бою': ТНМК и Kozak System выпустили песню об украинских воинах

Украинские группы "Танок на майдані Конґо" и Kozak System выпустили общую патриотическую композицию об украинских воинах, храбро борющихся с российскими захватчиками. Песня получила название "Мамо", ведь описывает разговор сына со своими родителями.

В тексте можно услышать мысли и чувства солдата, вернувшегося в родной дом всего на день, чтобы потом снова отправиться на фронт. Видео опубликовали на YouTube "ТНМК" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Песня вдохновлена событиями освободительной войны украинского народа против российской экспансии. В ней об украинском солдате, который возвращается домой только на один день и обещает маме, что все будет хорошо", – говорится в описании.

Видео дня

В трогательных строках музыканты вспомнили о прошлом героя композиции, описали жестокие реалии жизни на войне и выразили надежду на лучшее будущее. "Мамо" – это благодарность и восхваление каждого героя, защищающего независимость Украины и ее народ.

"За эти недели страна неотвратимо изменилась – несмотря на легенды о количестве гетманов на количество населения, мы собрались в одно целое, защищая нашу землю. Россия пытается уничтожить все украинское и только наши солдаты мешают им", – добавили авторы.

С полным текстом можно ознакомиться ниже

По словам участников групп, идея записать эту песню возникла у музыкантов за год до трагических событий в Украине, но сейчас она приобрела гораздо более глубокий смысл.

Видеоряд состоит из слов композиции, динамично сменяющих друг друга.

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