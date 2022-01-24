Я начала не с воспитания детей, а с пересборки себя и близких, – украинская телеведущая Алена Мороз

"Благодаря" локдауну и возможности посвятить себя не только работе, но и семье, ведущая тревел-шоу на НЛО TV Алёна Мороз стала мамой двойни – Арсения и Вани – в феврале 2021 года. Сейчас телеведущая познаёт все премудрости материнства и называет детей своим "самым необычным проектом в жизни".

В интервью телеведущая поделилась своим опытом материнства и рассказала, что ей дается тяжелее всего. По ее словам, дети открывают новые светлые стороны ее личности.

- Алёна, расскажи, как изменилась жизнь мамы за 11 месяцев? В соцсетях ты уже начала подбивать итоги. Какие твои главные наблюдения?

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- Я полностью вернулась к работе, научилась понимать по звукам, чего хотят мои дети и больше не тешу себя надеждами, что скоро высплюсь.

Дети открывают новые светлые стороны моей личности. Люди с маленькими детьми поддерживают друг друга лучше, чем эмигранты вдали от дома. Уровень эмпатии зашкаливает, потому что нам не нужно объяснять друг другу, с чем приходится сталкиваться.

Также из моих личных наблюдений — Киев – максимально не инклюзивный город.

- А как ты воспитываешь сейчас своих детей?

- Работаю над своими шероховатостями, убираю из речи автоматизмы, которые плохо повлияют на детей. Хоть на диктофон записывай себя и других взрослых, чтобы зафиксировать, как много мы делаем ошибок: говорим слово "нельзя" на слишком много вещей, навешиваем ярлыки на ребенка, зачем-то хвалим малыша за то, что он много ест, создавая ему ненужные привязанности, и многое, многое другое.

Так что я начала не с воспитания детей, а с пересборки себя и близких. Действительно, надо наводить порядок "в головах".

- Как считаешь, что главное в этом нелегком процессе?

- Главное – уметь делать сейчас, а не откладывать на понедельник. Мы, как многие молодые работающие родители, живем в реальности постоянного неуспевания. Вагончик несделанных дел пополняется каждый день. В таких обстоятельствах можно бесконечно на следующий раз откладывать не первоочередные затеи вроде поехать на озеро, сходить в музей с детьми, прочитать им вслух книгу, проведать прабабушку. Ключевое – это таки не откладывать такие вещи, а делать, несмотря ни на что.

- Насколько известно, ты – шахматистка. Используешь навыки в жизни и будешь ли учить сыновей играть в шахматы?

- Я до сих пор автоматически просчитываю наперед свои ходы и ходы окружающих. Плюс, применяю один из самых запомнившихся советов от папы (международный гроссмейстер по шахматам): плохой план лучше, чем никакого плана. Дополнительный неочевидный, на первый взгляд, плюс – это способность концентрироваться долго на чём-то (шахматные партии порой длились по 5-6 часов).

А приучать сыновей с удовольствием попробую! Но если увижу, что им не интересно, то насиловать не буду. Есть масса других развивающих мозг активностей.