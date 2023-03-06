Встретили весну с классикой: вопреки войне в Хмельницкой областной филармонии состоялся концерт проекта ''Ради будущего''

Несмотря на произошедшие в Хмельницком взрывы, в невероятной атмосфере прошел третий концерт Всеукраинского проекта "Ради будущего" от благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города".

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1 марта студенты-музыканты Анастасия Яковчук (виолончель), Андрей Коляда (скрипка), Василий Бабуховский (кларнет) и Дарья Кривушина (фортепиано) сыграли соло на сцене Хмельницкой областной филармонии с камерным оркестром. Раздавались произведения известных композиторов-классиков — Дмитрия Бортнянского, Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Мольтера.

"Так много эмоций за эти дни, что не верится. Первая репетиция с оркестром (мой личный дебют как солиста с оркестром), волнение, новые знакомства с коллегами, новый город. Прямой эфир на телевидении, и наконец концерт. Мы точно будем вспоминать эти дни еще очень долго. Очень благодарны за такую возможность", — поделился впечатлениями солист Василий Бабуховский.

"Наши солисты прекрасно подружились, везде были вместе", - добавила продюсер проекта Елена Савчук.

Несмотря на все сложности жизни в условиях войны, команде удалось успешно провести концерты в Одессе и Виннице. На очереди – Ужгород.

Цель культурной инициативы "Ради будущего" - создать платформу для реализации молодых талантов украинской академической музыки. В военное время почти 50% студентов творческих вузов сегодня учатся онлайн и находятся вне Украины. Большая часть из них уже параллельно поступила в университеты Европы.

Проект реализуют в партнерстве с диджитал-изданием JetSetter.ua.