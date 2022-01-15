"Возможности людей больше, чем мы представляем": певица МЯТА презентовала новый сингл "Знак"
В свой день рождения и к празднику Старого Нового года певица Мята презентовала новую песню "Знак".
До этого трека Мята сотрудничала с Артемом Пивоваровым, который создал для певицы такие композиции как Love is freedom и Краски, но в этот раз певица продюсировала трек самостоятельно.
Как комментирует сама Мята, внутреннее чувство того, что должно быть и как, было настолько сильным, что на этот раз артистка выступила и сорежиссером клипа. Стиль и образы тоже выбирала сама.
Мята признается, что для нее крайне важно было отдавать предпочтение именно украинским брендам.
"Люди должны прислушиваться к своему внутреннему голосу, но это возможно только тогда, когда ты веришь в это. Эта песня мне дала возможность ощущать некоторые моменты наперед. Возможности людей гораздо больше, чем они себе представляют!" – утверждает певица.
Посмотреть видеоклип можно по ссылке.
Автор музыки и слов - МЯТА
Саунд – Р. Непомящий
Режиссер клипа – Мята и Я. Савчак
Оператор – Я. Савчак