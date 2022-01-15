'Возможности людей больше, чем мы представляем': певица МЯТА презентовала новый сингл 'Знак'

В свой день рождения и к празднику Старого Нового года певица Мята презентовала новую песню "Знак".

До этого трека Мята сотрудничала с Артемом Пивоваровым, который создал для певицы такие композиции как Love is freedom и Краски, но в этот раз певица продюсировала трек самостоятельно.

Как комментирует сама Мята, внутреннее чувство того, что должно быть и как, было настолько сильным, что на этот раз артистка выступила и сорежиссером клипа. Стиль и образы тоже выбирала сама.

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Мята признается, что для нее крайне важно было отдавать предпочтение именно украинским брендам.

"Люди должны прислушиваться к своему внутреннему голосу, но это возможно только тогда, когда ты веришь в это. Эта песня мне дала возможность ощущать некоторые моменты наперед. Возможности людей гораздо больше, чем они себе представляют!" – утверждает певица.

Посмотреть видеоклип можно по ссылке.

Автор музыки и слов - МЯТА

Саунд – Р. Непомящий

Режиссер клипа – Мята и Я. Савчак

Оператор – Я. Савчак