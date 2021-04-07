Видео с котом-массажистом стало вирусным в сети
Домашний питомец решил не терять времени зря и обучиться массажу. И пока по телевизору показывали мастер-класс, он принялся отрабатывать движения на пледе.
Хозяин успел запечатлеть этот момент на видео и ролик стал очень популярным на просторах интернета, пишет Ridus (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Людям настолько понравился неожиданно открывшийся талант животного, что они готовы записаться к нему на прием.
В коротком видео можно заметить, как питомец сосредоточенно смотрит на экран, повторяя при этом массажные движения.
В комментариях юзеры пишут, что кот большой трудяга:
"Так! А как записаться к этому массажисту?", "Я тоже хочу массаж от котика. Интересно, что он принимает в качестве оплаты?", "Молодец какой, трудяга", "После этого видео к коту очередь выстроится!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
показаны самые необычные места, в которых любят отдыхать кошки. Домашние питомцы настолько загадочные существа, что никогда не знаешь, где им захочется подремать в следующий раз. В сети опубликовали забавные кадры, которые как нельзя точно подтверждают этот факт.
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