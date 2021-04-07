Відео з котом-масажистом стало вірусним в мережі

Домашній улюбленець вирішив не втрачати часу дарма і навчитися масажу. І поки по телевізору показували майстер-клас, він почав відпрацьовувати рухи на пледі.

Господар встиг зафіксувати цей момент на відео і ролик став дуже популярним на просторах інтернету, пише Ridus (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Людям настільки сподобався новий талант тварини, що вони готові записатися до неї на прийом.

У короткому відео можна помітити, як улюбленець зосереджено дивиться на екран, повторюючи при цьому масажні рухи.

В коментарях користувачі пишуть, що кіт великий трудяга:

"Так! А як записатися до цього масажиста?", "Я теж хочу масаж від котика. Цікаво, що він приймає в якості оплати?", "Молодець який, трудяга", "Після цього відео до кота черга вишикується!".

Кіт робить масаж. Скріншот відео

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