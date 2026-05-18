В замке Шенборнов начались съемки 'Зрадників-2'

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал производство второго сезона детективного реалити-шоу "Зрадники". Съемки стартовали в легендарном замке Шенборнов на Закарпатье, который снова станет ареной интриг, манипуляций и борьбы за главный приз. На этот раз ставки выросли – на кону миллион гривен.

Среди участников зрители увидят много известных людей – сразу несколько блогеров-миллионников, известного писателя-детективиста, политтехнолога, интервьюера и модель. Много и новых лиц: полиграфолог, ветеран, подполковница в отставке, сельская учительница, фермер и множество других людей с интересными историями.

"В этом году в нашем замке собралась невероятно колоритная компания ярких и совершенно разных людей из очень многих отраслей и сфер. Все они кардинально отличаются по темпераменту, по характеру, по бэкграунду, но их объединяет одно – они очень хотят играть и выиграть. Для кого-то из участников это самое большое приключение в жизни", – комментирует Елена Кричковская, Head of Originals SWEET.TV.

Второй сезон принесет зрителям много нововведений. Игровая вселенная расширится благодаря новому персонажу – помощнику ведущего, который добавит шоу еще больше мистики, загадочности и интриги. Также создатели впервые откроют дополнительные локации замка Шенборнов, специально отреставрированные для съемок шоу.

"Одна из них – тайная комната, моя особенно любимая, которая будет иметь очень важную роль в игре этого сезона. Также мы покажем неизвестные уголки окрестностей замка, о которых раньше не знали даже местные жители", – добавляет Head of Originals SWEET.TV, Елена Кричковская.

"Предатели" – единственное в Украине реалити-шоу, где съемочная группа не влияет на мысли и решения участников, потому что вообще с ними не контактирует. Игра не имеет сценария. Для полного погружения все время съемок никому, кроме ведущего, не разрешено ни общаться с участниками, ни даже встречаться с ними взглядами. Игроки во время шоу остаются без телефонов и любой связи с внешним миром. Вне камер участники не общаются.

Первый сезон "Зрадників" на SWEET.TV уже набрал более 12 миллионов просмотров. Феномен популярности шоу ведущий Алексей Гнатковский объясняет так:

"Это единственное украинское шоу, где ты думаешь, а как бы я повел себя на месте того или иного персонажа. Ты ассоциируешь себя с ними. Это игры разума, это настоящий детектив. По этому шоу можно исследовать психологию толпы и отдельного человека. Это шоу, которым может гордиться наша страна. Это настоящее реалити – ни одного мгновения постановки, ни одного второго дубля. Оно полно интриг и непредсказуемых поворотов сюжета. Сама группа и я поражены от того, как меняется игра. Во втором сезоне будет еще больше неожиданных сногсшибательных поворотов, интересных миссий и коварных интриг".

Премьера второго сезона "Предатели" ожидается на SWEET.TV осенью.