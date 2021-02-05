В сеть попало забавное видео голодающей панды, которая ест бамбук и падает на землю

В сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.

В кадре видно, как несколько панд едят растения, но одно из животных случайно падает на землю. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, большая панда хватается за ветку бамбука и начинает жевать ее вместе с другими животными. Внезапно она падает назад с деревянной платформы, перекатывается через край и оказывается на земле, волоча за собой огромную ветку бамбуковых листьев.

В этот момент одна из других панд оборачивается, чтобы посмотреть, куда та исчезла.

Стоит отметить, что эти гигантские панды обитают в лесах на юго-западе Китая. Их средняя продолжительность жизни составляет 14-20 лет. Обычно животные съедают от 11 до 38 кг бамбука каждый день.

Кроме того, этот вид может достигать более четырех футов в высоту, самки панд могут весить до 90 кг, а самцы – до 136 кг.

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