'В обойме страны я первый и последний патрон': Коля Серга, Саша Чемеров и Саша Ярмак из 'Культурного десанта' представили гимн пехоты. Фото и видео

Коля Серга, Саша Чемеров и Саша Ярмак из "Культурного десанта" презентовали песню "Пехота" о настоящих благородных воинах, на которых все держится. Гимн пехоты был написан по приказу, полученному Колей Сергой от командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадима "Борсука" Сухаревского.

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Соответствующее видео обнародовал "Культурный десант". Эта композиция воспевает благородных воинов пехоты, выполняющих самые опасные задачи (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

К созданию песни Коля Серга пригласил своего коллегу Сашу Чемерова, который после телефонного разговора написал первые строки композиции, а во время его визита в бригаду с командиром уже был утвержден первый куплет.

"Эта песня воспевает благородных воинов пехоты, выполняющих самые опасные задачи. Пехота идет первой в бой, чтобы уничтожать врага, и вместе с тем, они идут и последними, производя зачистку уже деоккупированных территорий", – рассказал Саша Чемеров.

Вместе с командиром бригады в его кабинете музыкант дописал третий куплет "присяги пехотинца".

Также к композиции присоединился Саша Ярмак, сейчас воюющий на Харьковском направлении. Исполнитель дистанционно записал несколько фрагментов от себя.

"Наша задача показать важность пехоты и, в первую очередь, показать это для них самих. Эта песня нужна, чтобы общество поняло, кто является настоящими героями и на ком все держится", – рассказывает о песне "Пехота" Коля Серга.

Это не первая песня, написанная для ВСУ. "Культурный десант" активно продолжает свою работу, чтобы сопровождать важные военные события, которые являются самыми главными сегодня, качественной музыкой и культурными продуктами, так что впереди украинцев ждет еще много премьер.

На выпуск песни отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши пехотинцы – мужественные, решительные и смелые воины. Закаленные тяжелыми боями и яростным огнем, они шаг за шагом приближают нашу Победу. Слава украинской пехоте!", – написал он в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коля Серга вместе с другими военными из "Культурного десанта" "украинизировал" знаки в Купянске. Еще в начале сентября город в Харьковской области освободили от российских захватчиков. В честь этого бойцы решили исправить надписи на въездных стелах, которые еще много лет назад сделали на русском языке.

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