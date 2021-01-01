В "Дизель шоу" заявили о первой новогодней победе над "Кварталом 95"

Юмористическая концертная программа "Дизель Шоу" впервые выиграла у "Вечернего Квартал" в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в Facebook Dizel Show, поблагодарив зрителей Украины, которые вечером 31 декабря смотрели телеканал ICTV. Представители "Дизель Студио" отметили, что построили свое шоу исключительно на своём юморе и патриотически настроенной части украинской эстрады.

"В пятёрке лидеров не только две части нашей премьеры (до и после полуночи), но и ночной повтор новогоднего выпуска прошлых лет. Миллионы людей смотрели "Дизель шоу" с 8 вечера и до утра! Огромный им за это респект! Будем продолжать их радовать в 21-м году!" – сказано в сообщении.

Подчеркивается также, что канал ICTV собрал 31-го декабря рекордную долю аудитории за всю историю – 18,13%.

"Впервые обращение президента лучше всего смотрели именно на канале ICTV – между двумя частями "Дизель шоу"", – добавили также в посте.

Представители студии признались, что эта победа далась им очень тяжело, но они жалеют только о том, что власть не пустила на их концерт зрителей.

"Мы обязательно вернём зрителей на наши концерты – без "беркута", без манипуляций – просто потому, что работаем мы именно для народа, а не обслуживаем власть", – пообещали артисты.

Напомним, ранее артист студии Егор Крутоголов заявил, что у них нет конкурентов, поскольку все хорошие юмористы ушли в политику. По его словам, раньше происходила жестокая борьба за зрителей. Были попытки закрыть проект, подкупить актеров, но "Дизель шоу" пыталось постоянно отбиваться и держаться вместе.

А в июне 2020 года "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в воровстве шуток. "Квартал" якобы в точности переснял и выдал за свой номер "Дизеля" об изучении английского языка, который те показывали в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артисты "Дизель шоу" нарвались на критику зрителей из-за одной из своих сценок про поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. Актеры продемонстрировали разницу менталитетов у украинцев и россиян. После этого многие обвинили артистов шоу в русофобии.