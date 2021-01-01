В "Дизель шоу" заявили про першу новорічну перемогу над "Кварталом 95"

Гумористична концертна програма "Дизель Шоу" вперше виграла у "Вечірнього Кварталу" в рейтингу переглядів у новорічну ніч.

Про це повідомили в Facebook Dizel Show, подякувавши глядачам України, які ввечері 31 грудня дивилися телеканал ICTV. Представники "Дизель Студіо" відзначили, що побудували своє шоу виключно на своєму гуморі і патріотично налаштованій частині української естради.

"У п'ятірці лідерів не тільки дві частини нашої прем'єри (до і після опівночі), але і нічний повтор новорічного випуску минулих років. Мільйони людей дивилися "Дизель шоу"з 8 вечора і до ранку! Величезний їм за це респект! Будемо продовжувати їх радувати в 21-му році!" – йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що канал ICTV зібрав 31-го грудня рекордну частку аудиторії за всю історію – 18,13%.

"Вперше звернення президента найкраще дивилися саме на каналі ICTV – між двома частинами "Дизель шоу"", – додали також у пості.

Представники студії зізналися, що ця перемога далася їм дуже важко, але вони шкодують тільки про те, що влада не пустила на їхній концерт глядачів.

"Ми обов'язково повернемо глядачів на наші концерти – без "беркута", без маніпуляцій – просто тому, що працюємо ми саме для народу, а не обслуговуємо влада", – пообіцяли артисти.

Нагадаємо, раніше артист студії Єгор Крутоголов заявив, що у них немає конкурентів, оскільки всі гарні гумористи пішли в політику. За його словами, раніше відбувалася жорстока боротьба за глядачів. Були спроби закрити проєкт, підкупити акторів, але "Дизель шоу" намагалося постійно відбиватися і триматися разом.

А в червні 2020 року "Дизель шоу" звинуватили "Квартал 95" у крадіжці жартів. "Квартал" нібито в точності перезняв і видав за свій номер "Дизеля" про вивчення англійської мови, який ті показували 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше артисти "Дизель шоу" нарвалися на критику глядачів через одну зі своїх сценок про поетичний батл між Олександром Пушкіним і Тарасом Шевченком. Актори продемонстрували різницю менталітетів в українців і росіян. Після цього багато хто звинуватив артистів шоу в русофобії.