В Бразилии птица снесла яйцо прямо на поле во время футбольного матча. Видео

В Бразилии во время футбольного матча чемпионата штата Пернамбуку между Наутико и Вера Крус на поле птица снесла яйцо. Из-за этого рефери пришлось остановить игру.

В результате судья матча вынес яйцо за пределы поля и продолжил поединок. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Футболистов и болельщиков позабавил этот случай, и, как оказалось, кайенская пигалица стала звездой интернета. Стоит отметить, что пернатые этого вида откладывают потомство в конце зимы, но в этот раз процесс немного задержался.

Кайенская пигалица – вид птиц из семейства ржанковых, распространенных в Южной Америке. Обитает на территории от юга Мексики до Огненной Земли. Населяет открытые поля и городские районы. Наиболее распространены вблизи рек и озер, а также является национальной птицей Уругвая.

Гнездо пигалицы – это яма в земле с небольшим количеством прутиков и травы. Яйца зеленовато-серого цвета насиживают в течение 26 дней. Птенцы находятся под родительской опекой около месяца, пока не научатся летать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети стали вирусными кадры впечатляющего явления, когда птицы слетелись вместе в небе и образовали несколько фигур, в том числе одну, похожую на птицу.