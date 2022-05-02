Украинские звезды перепели хит Скрябина 'Місця щасливих людей': теперь там есть Киев, Мариуполь, Харьков и Ирпень

Известные украинские звезды перепели хит легендарного артиста Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "Місця щасливих людей", в котором погибший музыкант пел о Берлине, Мадриде, Париже и прочих заграничных городах. Коллеги несколько изменили текст и теперь в нем появились Киев, Мариуполь, Харьков, Ирпень, Херсон, Чернигов и другие населенные пункты, пострадавшие от рук российских захватчиков.

Трогательный клип, в который попали кадры украинских городов до прихода "русского мира", разместили на YouTube-канале "Кузьма Скрябін". В сети оценили новое звучание культового трека.

Инициатором создания измененного кавера выступил украинский продюсер и соучредитель музыкальной премии YUNA Павел Шилько. К нему присоединились участники группы "Скрябин", а также известные певцы и певицы: Юрий Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi, Руслана.

Видео дня

"Авторы планируют использовать новый вариант трека "Місця щасливих людей" на телевидении, радио и в интернет-изданиях не в коммерческих целях, а исключительно для благотворительности. Она также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию. В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БО "Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина. "Дякую вам, люди", – сказав би Кузьма", – сообщается под публикацией.

Новая версия песни растрогала украинских интернет-пользователей.

"Кузьма, я знаю, ты с нами. Почивай в мире", "Чрезвычайно проницательное исполнение", "Просто до слез", – оставляли под видео комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, лидер знаменитой группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записал специальную версию песни "Обійми" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022. Локацией для съемки видео был выбран двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенный российскими бомбардировками.