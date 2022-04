Вакарчук снял специальный клип на песню 'Обійми' в разбомбленном Харькове. Видео

Украинский певец, лидер знаменитой группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записал специальную версию песни "Обійми" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022. Локацией для съемки видео был выбран двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенный российскими бомбардировками.

"Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в описании к видео на канале группы в YouTube.

Отмечается, что специальная версия песни снималась две недели назад, 14 апреля. В записи песни приняли участие Вакарчук и квартет музыкантов Akustikos art group.

Видео дня

Напомним, во время выступившего в Киеве на станции метро "Золотые ворота" Вакарчук перед исполнением "Объятия" рассказал историю одной украинки, которая попросила спеть эту композицию. Женщина растрогала музыканта, ведь это была любимая песня ее возлюбленного, погибшего на войне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Вакарчук записал кавер на хит британского певца Джо Кокер You Are So Beautiful, но несколько изменил название песни. Теперь он звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции был создан клип, где показали красоту нашей страны к вторжению России.