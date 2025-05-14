Ударил лицом о руль перед 2-летним сыном: звезда 'Русалочки' обвинила бывшего бойфренда в насилии

Звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли обвинила своего бывшего бойфренда, рэпера и стримера DDG (настоящее имя – Деррил Дуэйн Гранберри), в серии случаев физического и психологического насилия, которые, по ее словам, продолжались в течение нескольких месяцев после их разрыва. Об этом стало известно из документов, поданных актрисой в суд Лос-Анджелеса 13 мая. Она также получила временный запретительный приказ, который обязывает рэпера держаться на расстоянии от нее и их ребенка.

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По словам 25-летней актрисы, первый случай физического насилия произошел в январе 2025 года, когда между ней и 27-летним исполнителем возник спор относительно графика свиданий с их сыном Хало, сообщает TMZ. Когда паре удалось договориться о времени проведения рэпера с ребенком, мужчина как раз забирал малыша на машине. Бейли пыталась пристегнуть сына в автокресле, а DDG, по ее словам, начал оскорблять ее нецензурной бранью, после чего схватил за волосы, ударил лицом о руль и отбил зуб – все это происходило на глазах у плачущего ребенка.

Актриса рассказала, что, несмотря на сильную боль и шок, она осталась в машине по пути к дому DDG, чтобы убедиться, что сын в безопасности. По прибытии она сообщила об инциденте семье рэпера, а затем покинула их дом в состоянии истерики с синяками на руках и травмированным лицом. К своему заявлению в суд Бейли добавила фотографии повреждений, которые можно посмотреть по ссылке в источнике.

В марте, по словам Бейли, DDG появился в ее доме без предупреждения. Несмотря на то, что актриса сообщила ему, что она и ребенок больны респираторно-синцитиальным вирусом, рэпер вошел без разрешения, прошел в спальню и прислал фото ее пустой кровати с текстом: "Теперь я знаю, что ты принимала, лол". Бейли интерпретировала это как намек на измену.

Через несколько дней произошла еще одна ссора – когда Бейли отказалась отдать ребенка, DDG, по ее словам, начал кричать на нее, повредил камеру Ring, убежал с ее мобильным телефоном, а когда уезжал, выбросил его из окна со словами: "Иди и возьми, с*чка". Бейли также заявила, что имеет видеозаписи с камеры, которые подтверждают ее слова.

Помимо физического насилия, актриса обвиняет бывшего в использовании соцсетей для манипуляций и публичного обесценивания. Она утверждает, что DDG неоднократно устраивал прямые эфиры, во время которых публично обзывал ее, обвинял в измене, утверждал, что она "скрывает сына", – и все это видели миллионы его подписчиков. В результате таких заявлений в сети распространялись хэштеги #freeHalo, а Бейли начала получать угрозы.

Последней каплей стал случай на День матери, когда Бейли вместе с сестрой Хлоей и сыном отправилась на Сент-Люсию. В социальных сетях появились слухи о том, что она отдыхает с певцом Брентом Файязом, после чего DDG начал присылать ей обвинительные сообщения. В ответ Бейли написала: "Не ни с одним мужчиной здесь. Я бы этого не сделала, у меня Хало... Пожалуйста, дай мне спокойно насладиться Днем матери. Надеюсь, с тобой все в порядке и ты скоро будешь чувствовать себя лучше". Этот инцидент окончательно побудил ее обратиться в суд.

Решение суда

Суд Лос-Анджелеса вынес временный запретительный приказ, обязав DDG держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (примерно 91 метр) от Бейли и Хало – включая ее машину и место, где находится ребенок. Рэперу также запрещено публиковать что-либо о Бейли или их ребенке в соцсетях или транслировать комментарии на стриминговых платформах.

Кроме того, актриса просит суд предоставить ей право на временную единоличную опеку над Хало, пока она будет находиться в Италии для съемок нового проекта в течение двух месяцев, начиная с 7 июня. По ее словам, ребенок будет путешествовать с ней под присмотром семьи и няни.

Бейли также просит обязать DDG пройти Программу вмешательства для обидчиков и предоставить суду доказательства прохождения 52-недельного курса. Судебное заседание по этому делу назначено на 4 июня.

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