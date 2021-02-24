Ученые разгадали "код да Винчи"
Международная группа ученых под руководством профессора Политехнического университета в Милане Пьера Джорджио Ригетти утверждает, что разгадала загадку стиля художника Леонардо да Винчи.
Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на одного из участников проекта Глеба Зильберштейна, работающего в Израиле. По его словам, на полотне художника "Мадонна Литта" объекты расположены по кругу, что пришло из арабской и персидской традиции и стало отличительной чертой работ Леонардо да Винчи и его последователей.
"Можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи", – сказал Зильберштейн.
Он также добавил, что такое радикальное влияние восточной культуры на ортодоксальную европейскую технику иконописи произошло после падения Константинополя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее микробиологи из Италии и Австрии исследовали некоторые рисунки Леонардо да Винчи и обнаружили на их поверхности обрывки ДНК бактерий, что позволило точно установить место происхождения работ художника.
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа.