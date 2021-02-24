Ученые разгадали "код да Винчи"

Международная группа ученых под руководством профессора Политехнического университета в Милане Пьера Джорджио Ригетти утверждает, что разгадала загадку стиля художника Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на одного из участников проекта Глеба Зильберштейна, работающего в Израиле. По его словам, на полотне художника "Мадонна Литта" объекты расположены по кругу, что пришло из арабской и персидской традиции и стало отличительной чертой работ Леонардо да Винчи и его последователей.

"Можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи", – сказал Зильберштейн.

Он также добавил, что такое радикальное влияние восточной культуры на ортодоксальную европейскую технику иконописи произошло после падения Константинополя.

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