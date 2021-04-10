Ученые доказали, что собаки могут ревновать хозяина. Видео

Исследователи обнаружили, что домашние животные ревнуют, когда их хозяин взаимодействует с другой собакой.

Более того, собаки могут испытывать это чувство, просто представляя, что их владелец играет с другим псом, даже когда они не видят этого. Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий исследователь Амалия Бастос из Оклендского университета подтвердила то, во что верят многие владельцы собак. Так, питомцы проявляют ревнивое поведение, когда их хозяин взаимодействует с потенциальным соперником.

"Мы хотели изучить это поведение более последовательно, чтобы определить, могут ли собаки, как люди, мысленно представлять ситуацию, вызывающую ревность", – говорит ученая.

Исследование подтверждает тот факт, что у собак есть определенная степень самосознания, сложная когнитивная черта, которая наблюдается далеко не у всех видов.

В опыте участвовали 18 собак. Все они начали проявлять возбуждение и агрессию, когда их хозяин начал гладить очень реалистично выглядящего манекена пса. После того как появилась перегородка, поведение собак еще более стало взволнованным.

"Эти результаты подтверждают то, что собаки могут проявлять настоящую ревность", – сказала Бастос.

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