Вчені довели, що собаки можуть ревнувати господаря. Відео

Дослідники виявили, що домашні тварини ревнують, коли їхній господар взаємодіє з іншим собакою.

Більш того, собаки можуть відчувати це почуття, просто уявляючи, що їхній власник грає з іншим псом, навіть коли вони не бачать цього. Про це пише Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Провідна дослідниця Амалія Бастос з Оклендського університету підтвердила те, у що вірять багато власників собак. Так, вихованці проявляють ревниву поведінку, коли їхній господар взаємодіє з потенційним суперником.

"Ми хотіли вивчити цю поведінку більш послідовно, щоб визначити, чи можуть собаки, як люди, подумки представляти ситуацію, що викликає ревнощі", – говорить вчений.

Дослідження підтверджує той факт, що у собак є певний ступінь самосвідомості, складна когнітивна риса, яка спостерігається далеко не у всіх видів.

В експерименті брали участь 18 собак. Всі вони почали проявляти збудження й агресію, коли їхній господар почав гладити манекена пса, який мав дуже реалістичний вигляд. Після того як з'явилася перегородка, поведінка собак стала ще більш схвильованою.

"Ці результати підтверджують те, що собаки можуть виявляти справжні ревнощі", – сказала Бастос.

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