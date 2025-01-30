'У вас три нет': самые плохие выступления на 'Україна має талант', которые довели зал до истерики. Видео

В 2009 году на экраны украинских телезрителей вышел первый выпуск популярного шоу "Україна має талант". С тех пор на сцене проекта появлялось множество людей, которые поражали зрителей своими невероятными умениями и навыками.

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Однако далеко не все участники смогли произвести на аудиторию положительное впечатление. Иногда перед публикой представали конкурсанты, которые едва ли не с первых секунд получали три "нет" от звездных членов жюри и доводили зал до истерики. OBOZ.UA расскажет о худших выступлениях на отечественном талант-шоу.

В первом сезоне проекта "Україна має талант" поразить зрителей решилась 29-летняя Оксана Самойлова. В обычной жизни она работала продавцом, однако всегда мечтала "зажигать" на сцене. Женщина исполнила трек путинистки Ирины Дубцовой – "Кому? Зачем?", однако уже после нескольких первых строчек композиции трое судей нажали на красные кнопки, что автоматически останавливало выступление участницы. Несмотря на замечания от экспертов, Оксана Самойлова была убеждена: ее вокальные и танцевальные данные действительно замечательные, поэтому даже немного поспорила с жюри.

Во втором сезоне на сцене появился 19-летний студент из Одессы Максим Доши. Он исполнил собственный альтернативный рэп, однако не смог вызвать положительного впечатления ни у судей, ни у зрителей. Юноша получил три "нет" и волну недовольных возгласов из зала. Но такой вердикт экспертов участника не удовлетворил, поэтому он агрессивно пообщался с жюри после чего покинул сцену со словами: "Я этого просто так не оставлю". Стоит отметить, что Максим Доши засветился на американском телевидении в 2021 году, однако в роли худшего рэпера по версии ведущего Джимми Фэллона.

В этом же сезоне покорить украинцев решилась и 20-летняя Нина Зубко. Студентка спела трек Мики Ньютон "Белые кони", однако ее певческие навыки тоже не вызвали положительных эмоций у судей. Они нажали красные кнопки, но участница не опустила руки. Нина Зубко решила исполнить еще одну композицию, даже без музыки, однако мнение экспертов не изменилось.

Не обошелся без "впечатляющих" выступлений и четвертый сезон шоу "Україна має талант". 19-летний Стас Бевзенко точно смог запомниться судьям и зрителям, однако не своим пением, а нарядом. Студент предстал перед публикой в экстравагантном образе, который назвал "мисс-мэн". Парень выбрал для себя объемный пиджак, оригинальную шляпу, а на низ, вместо брюк, надел капроновые колготки без белья. Такой специфический костюм судьи не оценили, поэтому участник получил три "нет".

В пятом сезоне покорить проект решила модель Ольга Балафи. Для выхода на сцену 20-летняя девушка выбрала короткую юбку с кружевными вставками. Она спела трек группы "ВИА Гра" – "Стоп! Стоп! Стоп!" и исполнила довольно откровенный танец, но пройти в следующий этап шоу не смогла. Звездным судьям не понравились певческие навыки модели, поэтому она покинула проект.

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