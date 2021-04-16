Топ-13 забавных животных, которые вмиг поднимут настроение. Фото

Obozrevatel Шоу 05:00, 16.04.2021

В сети стремительно набрала популярность группа под названием "Животные с мощной аурой", которая регулярно радует пользователей забавными снимками с домашними питомцами и дикими зверями.

На эту страничку в Facebook Animals With Powerful Auras подписались уже 315 тысяч пользователей сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Любопытно, что создатель популярной группы придумал ее после смерти своей собаки. Снимки с животными помогают ему справиться с депрессией.

Кроме того, парень задался целью уйти с работы в сфере здравоохранения и полностью посвятить себя созданию мемов и написанию шуток.

Он подключил публичную страницу "Животные с мощной аурой" к сайту для финансовой поддержки креативных идей, чтобы каждый месяц набирать по 1680 евро. Именно столько ему нужно, чтобы исполнить свою мечту.

Нападение – лучшая защита
Facebook Animals With Powerful Auras
Трехзубый зверь не понимает, что тут происходит
Facebook Animals With Powerful Auras
Чего еще можно хотеть от жизни?
Facebook Animals With Powerful Auras
Этой кошке не нравится то, что на нее надели
Facebook Animals With Powerful Auras
Если напакостил, нужно мило улыбаться – точно прокатит
Facebook Animals With Powerful Auras
На этого кота можно помолиться
Facebook Animals With Powerful Auras
Радуга и злобный пес – что может быть милее?
Facebook Animals With Powerful Auras
Этот корги просто умеет радоваться жизни
Facebook Animals With Powerful Auras
Ротвейлеры обожают бургеры
Facebook Animals With Powerful Auras
По всей видимости, этой собаке не по нраву поездки на машине
Facebook Animals With Powerful Auras
Этот кот явно обладает сверхъестественными способностями
Facebook Animals With Powerful Auras
Самый добродушный пес в мире найден
Facebook Animals With Powerful Auras
Этот "зверь" показал на своем примере, как должен выглядеть дзен
Facebook Animals With Powerful Auras

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